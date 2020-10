Kemampuan Apa yang Harus Dimiliki Pengemudi?

MENGEMUDI mobil bukan pekerjaan mudah karena dibutuhkan tanggung jawab yang besar saat berada di jalan. Mengemudi mobil jika dilakukan tidak sesuai aturan akan merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lain, bahkan bisa berakibat fatal bila sampai terjadi kecelakaan.

Menyikapi hal itu, Auto2000 menyampaikan pesan kepada pelanggan agar selalu memperhatikan beberapa hal untuk menciptakan berkendara aman dan nyaman di jalan.

Mengendalikan Emosi

Bukan hanya keterampilan mengendalikan mobil saja yang harus dimiliki oleh seorang pengemudi, tetapi juga keterampilan mengendalikan emosi saat berkendara. Pengendalian emosi yang baik membuat pengemudi lebih mudah mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi situasi yang berubah cepat.

Soft skill ini berperan sangat penting untuk memastikan pengemudi bisa mengemudi sesuai kaidah safety driving dengan tujuan utama menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM) A harus berusia minimal 17 tahun karena dianggap sudah cukup dewasa dalam mengambil keputusan. Walaupun demikian, tetap dibutuhkan kematangan emosi yang biasanya sejalan dengan pengalaman dan jam terbang di balik kemudi.

Kematangan emosi ditandai dengan kesadaran terhadap pentingnya berkendara aman di jalan raya. Contohnya: sadar akan pentingnya menggunakan safety belt, dan mematuhi aturan lalu lintas bukan karena ancaman tilang dari polisi, tapi karena untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pengguna jalan.

Keterampilan Mengemudi

Keterampilan mengemudi terkait kompetensi ketika berada di balik kemudi. Pengemudi harus bisa menguasai teknik berkendara dengan baik sehingga dapat merespons situasi yang berubah dengan cepat dan tepat.

Skill dasar mengemudi mobil bisa diperoleh di lembaga kursus mengemudi mobil yang sesuai kualifikasi pemerintah atau belajar dari pengemudi lain yang punya kompetensi dan pengelaman mengemudi yang memadai.

Keterampilan mengemudi tidak bisa dinilai dari kelihaian seseorang memarkirkan kendaraan di lingkungan yang sulit atau bermanuver di tempat terbatas. Pengemudi juga harus tahu tata krama dan aturan saat di jalan raya.

Misalnya, secara otomatis mengaktifkan lampu sein saat berbelok atau pindah jalur, dan selalu mempertimbangkan kondisi kendaraan lain di sekelilingnya sebelum melakukan manuver.

Pengemudi yang terampil umumnya mampu mengantisipasi saat menghadapi kondisi darurat seperti menghindar atau pengereman darurat. Dengan meningkatkan skill mengemudi, pengemudi bisa tahu apa yang harus dilakukan di jalan.

Menjaga Kondisi Kendaraan

Selain skill mengemudi, memperhatikan kondisi kendaraan juga penting dalam menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara. Mobil yang bermasalah akan sulit dikendalikan, bahkan oleh pengemudi yang sudah profesional sekalipun.

Misalnya rem yang kurang pakem, atau kopling aus akan sangat berbahaya saat 'stop and go', terlebih di jalan menanjak. Shock absorber yang juga dapat membuat mobil susah dikendalikan dan tidak nyaman. Sementara jika aki soak juga akan merepotkan.

Untuk memastikan kinerja komponen mobil tetap optimal, Auto2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia menawarkan program Promo PerKASA (Perbaikan Kopling Aki dan Shock Absorber).

Program ini memberikan potongan harga khusus untuk perbaikan dan penggantian kopling, aki, dan shock absorber berupa diskon jasa sebesar 30% dan diskon part sebesar 15% dengan melakukan booking via Auto2000 Digiroom The First Toyota Showroom in Your Pocket.

“Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 memberikan dukungan pada AutoFamily yang ingin menjaga kondisi mobilnya agar dapat dikendarai dengan aman dan nyaman berupa program promo Perkasa. Segera kunjungi website Auto2000.co.id,” jelas Ricky Martawijaya, Aftersales Division Head Auto2000, Selasa (6/10). (S-4)