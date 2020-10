Kevin Hugo 'Ngasal' Nyanyi Malah Sukses Bikin Lagu

Penyanyi pendatang baru, Kevin Hugo belum lama ini merilis single debutnya berjudul #ALettertoYou. Dari proses penciptaan hingga rilis, rupanya single ini butuh waktu sekitar setahun untuk akhirnya bisa diperdengarkan ke publik. Kevin juga bercerita tentang rencana ke depan, setelah A Letter to You. Ia ingin karyanya seperti cerita bersambung, yang dimulai dari single debutnya itu. Simak selengkapnya bincang-bincang bersama @keviinhugo dalam program Nunggu Sunset Media Indonesia. Di akhir obrolan, Kevin juga bernyanyi untuk teman-teman. #musik #musikindonesia

A post shared by Media Indonesia (@mediaindonesia) on Oct 6, 2020 at 2:54am PDT