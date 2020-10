Atlet Taekwondo Sulteng Berprestasi di Tengah Pandemi

MESKI di tengah pandemi virus korona atlet taekwondo, Sulawesi Tengah, berhasil meraih prestasi yang membanggakan negara di tingkat internasional.

Ketua Harian Pengprov Taekwondo Sulteng, Sumarno Syamsuri mengatakan, terhitung sejak September hingga Oktober 2020, atlet taekwondo Sulteng, telah meraih sejumlah medali dari kejuaran taekwondo yang digelar secara online.

Menurutnya, prestasi pertama berhasil ditorehkan Al Ghazali pada Lents Taekwondo Worldwide Sport Online Poomsae Open 2020, yang diselenggarakan di Prancis pada September lalu. "Di turnamen itu Al Ghazali meraih medali emas," terang Sumarno di Palu, Selasa (6/10).

Sedangkan pada event 2020 Smart Mpv Sports Foundation Atf Online Taekwondo Speed Kicking Championships 2020 di Filipina satu emas dan tiga medali perak diraih empat orang atlet asal Sulteng. Sean Pandean meraih perak di nomor under 33 kg kadet, Gabriela Laonu perak under 41 kg kadet, dan Sindhu Galih perak under 45 kg junior. "Untuk medali emas diraih Devita Natalia di namor under 62 kg senior," jelas Sumarno.

Pada awal Oktober dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Poomsae yang digelar secara online ole Pengurus Besar Indonesia 2020, atlet taekwondo Sulteng, meraih tiga medali perunggu.

"Mereka yang meraih medali perunggu adalah Rafik Fitrah MS di nomor tunggal putra, Rafik Fitrah MS dan Siti Maryam Awaliah Sya'bani di nomor pasangan, Muhamat Rizal, Ardiyansyah Rahman, Muazin Ghandi T Hi Noor di di nomor Beregu Putra," ungkapnya.

Sumarno menambahkan, meskipun berada di tengah pandemi, Pengprov Taekwondo Indonesia Sulteng, tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap melakukan pembinaan prestasi terhadap atlet-atlet. "Ini tentu prestasi yang sangat luar biasa dan patut untuk dibanggakan," tandasnya. (R-1)