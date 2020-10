Mundurkan Film Lain, Warner Bros Pertahankan Wonder Woman

WARNER Bros menunda empat penayangan film DC Extended Universe (DCEU). Keempatnya yaitu The Batman, The Flash, Black Adam, dan Shazam 2.

Untuk film Wonder Woman: 1984, perusahaan itu masih tak mengubah tanggal rilis pada Desember. Hari ini, Warner Bros menunda film Dune ke 1 Oktober 2021, tanggal rilis asli The Batman.

Pergeseran itu terjadi saat studio itu mengosongkan hampir semua rilis utama dari kalender 2020. Dengan pandemi virus korona yang terlihat belum berakhir, bioskop harus berurusan dengan jumlah film box office yang semakin berkurang.

Di sisi lain, Cineworld mengumumkan bahwa mereka akan menutup semua bioskop Regal di AS tanpa batas waktu. Ini dilakukan setelah film James Bond ke-25, No Time to Die, mundur ke tahun depan. Regal merupakan jaringan teater terbesar kedua di AS.

Dengan hampir tidak ada film besar untuk diputar selama enam bulan ke depan, bioskop mungkin tidak mampu untuk beroperasi. Banyak orang di industri ini menyerukan dana talangan pemerintah untuk menyelamatkan industri.

Khawatir dengan kinerja seperti film Tenet di box office AS, Disney menghapus semua jadwal film, kecuali tiga rilis utama mereka dari kalender 2020. Artinya, tinggal film Wonder Woman: 1984 yang masih bertahan di jadwal rilis tahun ini.

Sekarang, Warner Bros menetapkan The Batman, yang masih syuting, ditunda hingga 4 Maret 2022. The Flash pindah dari 3 Juni 2022 ke 4 November 2022. Shazam 2 akan dibuka pada 2 Juni 2023. Black Adam, yang semula direncanakan pada 22 Desember 2021, telah dicabut seluruhnya dari kalender rilis. DC masih memegang dua tempat untuk film yang belum diumumkan pada 3 Juni dan 5 Agustus 2022.

Semua perubahan itu menunjukkan kurangnya kepercayaan studio terhadap kinerja film box office mereka di tengah pandemi. Dengan virus korona yang terlihat dan tidak ada vaksin untuk meredakan ketakutan penonton film, semakin jelas bahwa orang tidak mau pergi ke bioskop, bahkan untuk film laris besar. (Screenrant.com/OL-14)