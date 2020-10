HUT Ke-6, Indoluxe Hotel Jogjakarta Junjung Nilai Kebersamaan

INDOLUXE Hotel Jogjakarta telah memasuki usia ke-6 sebagai salah satu hotel bintang empat yang beroperasi sejak tahun 2014 yang lalu.

Perjalanan yang panjang dalam mengukir kisah perjalanan, dengan menjaga komitmen dan konsisten untuk menjadi penyedia jasa akomodasi dengan pelayanan dan fasilitas terbaik.

Bersama dengan momen yang indah ini menjadi bentuk ucapan syukur atas usia yang baru dengan lebih bersemangat dalam melayani dan memberikan pengalaman menginap yang tidak terlupakan.

Penuh dengan sukacita, acara ini dihadiri oleh Timothy Raharjo selaku putra owner Indoluxe Hotel Jogjakarta, Dimas Novriyanto selaku GM Indoluxe Hotel Jogjakarta, Jeane Sumarauw selaku CMO Indoluxe Hotel Jogjakarta, para HOD beserta associates Indoluxe Hotel Jogjakarta.

Tamu undangan yang turut hadir memeriahkan perayaan ini adalah Bp Dandy selaku GM Sugar Executive Club & Karaoke dan Bp Radzki selaku Operation Manager Indoluxe Rent Apartment Jogja.

Dalam keterangan persnya, Selasa (6/10), Manajemen Indoluxe Jogjakarta ,mengatakan bahwa perayaan Indoluxe Hotel Jogjakarta yang ke-6 mengambil tema “We work with heart, Together we can”.

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, manajemen juga mengajak seluruh karyawan untuk bersama-sama bekerja dengan hati, mengisi hal-hal baik dan positif, untuk kemajuan Indoluxe Hotel Jogjakarta dimasa yang akan datang.

Kebersamaan yang kita adaptasi ini menjadi sebuah motivasi didalam kondisi saat ini, yang mana setiap individu dan departemen memiliki peran yang sama untuk memajukan Indoluxe Hotel Jogjakarta sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebagai bentuk rasa syukur secara simbolis diadakan pemotongan tumpeng, pemutaran video greeting 6th anniversary, dan dilanjutkan dengan makan bersama.

Mengisi HUT Indoluxe Hotel Jogjakarta akan meluncurkan promo terbaru dengan mengusung konsep yang unik dan satu-satunya Hotel yang menyajikan kelezatan kuliner Jogjakarta.

Menghadirkan beragam makanan yang telah menjadi “authentic food of Jogja” seperti gudeg, bakmi jawa, sate klatak, dan masih banyak lagi langsung dari tempat pembuatannya. Disini kami ingin mengajak para tamu yang menginap untuk dapat menikmati kuliner Jogja asli dari tempatnya.

Para tamu tidak perlu repot untuk keluar dari hotel, karena kami bisa menghadirkannya. Promo terbaru ini menjadi sebuah kebanggaan, kami ingin memperkenalkan bahwa Jogja dengan surga kulinernya mampu mengobati rasa rindu dan menjadi daya tarik minat pengunjung Hotel.

"Makanan yang kami hadirkan tentu sudah melalui proses penyaringan, yang mana makanan tetap terjaga dalam kebersihan dan penyajiannya," tutur pihak Manajemen Indoluxe Hotel Jogjakarta..

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi bisa menghubungi Reservasi Indoluxe Hotel Jogjakarta 082 242 665 986, Ms Astri. Serta kunjungi www.indoluxegroup.com dan ikuti Instagram @indoluxehotel, facebook @indoluxehotel, twitter @indoluxejogja untuk informasi menarik lainnya. (RO/OL-09)