Pariwisata Super Prioritas

Provinsi NTB dan NTT merupakan dua provinsi kepulauan yang mempunyai potensi pariwisata menjanjikan. Pemerintah telah menetapkan Mandalika di NTB dan Labuan Bajo di NTT sebagai tempat wisata super prioritas yang harus digenjot pembangunannya termasuk infrastruktur TIK.

Selain 35 BTS untuk daerah 3T, BAKTI Kominfo juga telah dan tengah membangun 9 BTS di wilayah Lombok. Itu untuk mendukung persiapan Mandalika yang akan menggelar MotoGP 2021.

Sebagai salah satu daerah wisata super prioritas, infrastruktur TIK di wilayah itu haruslah optimal. Pasalnya, Mandalika sebagai etalase nasional Indonesia yang akan membuka mata dunia melalui pergelaran MotoGP 2021.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan menjadikan Mandalika unggul teknologi. Menurut Johnny, Mandalika tidak hanya menjadi the latest model of MotoGP, tapi juga menjadi the newest technology di dunia.

Sementara itu, di wilayah Labuan Bajo, pembangunan infrastruktur TIK pun sangat penting untuk segera dituntaskan. Sebab, kota di ujung barat Pulau Flores itu, selain mempunyai kekayaan alam yang mendunia, juga memiliki agenda penting internasional. Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023.

Kawasan wisata Kuta Mandalika, NTB. (MI/Susanto)

“Hingga akhir 2020, Kominfo menargetkan pembangunan 151 lokasi BTS USO (universal service obligation) 4G (di NTT). Khusus di wilayah Labuan Bajo, ada 40 titik area wisata, dan tahun ini 18 BTS diharapkan dapat selesai pembangunannya,” kata Johnny.

Adapun, untuk mendukung akses internet maksimum, BAKTI juga bekerja sama dengan ISP telah membangun 27 titik super wifi yang mengcover 57 lokasi di Manggarai Barat.

Menkominfo berharap Super-WIFI yang dibangun di Labuan Bajo sebagai pilot project Kemenkominfo. Bila project itu berhasil, ke depannya akan dibangun di wilayah lain di Tanah Air. (S3-25)