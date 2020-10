Pasar Fokus pada Sentimen dari AS

TIGA indeks utama di AS serempak ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu Jumat (2/10), merespons berita Presiden Donald Trump dinyatakan positif Covid-19.

"Pasar akan menimbang dampak dari kondisi kesehatan presiden terhadap proses pilpres yang sedang berlangsung serta kelanjutan negosiasi paket stimulus baru," kata Head of Research NH Korindo Sekuritas Anggaraksa Arismunandar, Senin (5/10).

Setelah ditutup melemah -0,39% sepanjang pekan lalu, arah pergerakan IHSG minggu ini akan banyak dipengaruhi sentimen global terutama dari Amerika Serikat. Dari dalam negeri, rilis data Indeks Keyakinan Konsumen dan posisi cadangan devisa pada minggu ini juga akan menjadi faktor yang dinanti oleh para investor.

Beberapa faktor yang mempengaruhi sentimen pasar antara lain permintaan batu bara yang meningkat, membuat harga natu bara acuan (HBA) Oktober naik 3,2% menjadi US$ 51 per ton. Mulai pulihnya industri di Tiongkok serta industri baja dan otomotif Jepang ikut meningkatkan permintaan batubara global.

Sedangkan dari AS, pesanan baru untuk barang-barang AS berkurang hingga di bawah ekspektasi pada Agustus, meskipun pengeluaran untuk barang-barang telah membaik, yang menopang ekonomi pada kuartal tiga. Departemen Perdagangan AS mengatakan pada Jumat bahwa pesanan barang pabrik naik 0,7% setelah naik 6,5% pada Juli. (OL-3)