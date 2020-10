Gedung Putih Identifikasi 206 Orang di Acara Trump

GEDUNG Putih mengidentifikasi 206 orang yang menghadiri acara seputar perjalanan penggalangan dana Presiden Donald Trump ke Bedminster pada Kamis dan memberikan daftar nama mereka ke petugas New Jersey. Acara tersebut berlangsung beberapa jam sebelum presiden dinyatakan positif Covid-19 menurut petugas New Jersey.



"Gedung Putih memberikan sedikitnya 206 nama yang menghadiri acara tersebut ke petugas New Jersey," tulis Departemen Kesehatan New Jersey di Twitter.

Departemen langsung menghubungi dan menyarankan mereka agar memantau gejalanya sendiri dan menjalani karantina jika melakukan kontak dekat dengan presiden beserta stafnya. Para petugas juga sedang menggali informasi dari staf resor golf Trump dan memberikan arahan protokol kesehatan.

Trump kini dirawat di Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed. Minggu malam Trump keluar dari kamar perawatan. Dia di dalam iring-iringan mobil menyapa warga di jalanan di depan rumah sakit. Salah satu anggota tim dokter kepresidenan yang merawat Trump mengatakan presiden bisa keluar dari rumah sakit pada Senin. (Ant/OL-3)