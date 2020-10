Vaksin Covid-19 Rusia Siap Digunakan setelah Uji Klinis Selesai

VAKSIN antivirus korona baru (covid-19) yang dikembangkan oleh Chumakov Center Rusia dapat digunakan segera setelah berhasil melewati semua uji klinis. Direktur Jenderal Ildar Ishmukhametov Chumakov Center mengatakan kepada kantor berita Rusia, TASS, semua tahapan uji klinis dijadwalkan selesai pada November mendatang.

“Yang pasti, kami bisa segera menggunakannya setelah semua uji klinis selesai. Kami berencana menyelesaikannya pada November,” ujarnya.

Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia (RAS) Alexander Sergeyev mengatakan kepada TASS pada akhir September lalu bahwa vaksin Chumakov Center didasarkan pada pengalaman kerja global dan domestik selama seabad dengan vaksin virion lengkap dan mungkin memiliki potensi ekspor.

Menurut ilmuwan Rusia, Chumakov Center memiliki fasilitas produksi modern dengan kapasitas untuk memproduksi hingga sepuluh juta dosis berbagai vaksin.

Kementerian Kesehatan Rusia telah mengeluarkan izin untuk uji klinis vaksin Chumakov Center dan pengujian akan segera dimulai di Kirov, St. Petersburg, dan Novosibirsk serta akan melibatkan lebih dari 3.000 sukarelawan. Menurut Ishmukhametov, uji klinis dijadwalkan selesai pada November.

Chumakov Federal Scientific Center for Research and Development of Immune and Biological Products didirikan atas dasar Institute of Poliomyelitis and Virus Encephalitis, USSR Academy of Medical Sciences. Akademisi USSR Academy of Medical Sciences Mikhail Chumakov adalah pendiri dan direktur pertama institut (hingga 1972).

Sekarang, Chumakov Center adalah organisasi penelitian dunia terkemuka di bidang virologi medis. (TASS/Hym/A-1)