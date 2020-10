Davis dan James Bawa Lakers Ungguli Heat

ANTHONY Davis dan LeBron James membawa Los Angeles Lakers meraih kemenangan 124-114 atas Miami Heat pada gim kedua Final NBA 2020, di Orlando, Florida, kemarin WIB.

Kemenangan itu membuat posisi Lakers untuk merebut gelar juara NBA musim ini makin terbuka lebar. Lakers yang berambisi merebut gelar juara ke-17, telah unggul 2-0 pada final yang berlangsung dengan sistem best of seven tersebut.

Kolaborasi James dan Davis sudah cukup bagi Lakers untuk membungkam Heat dan memberi kemenangan. Davis mampu mencetak double-double dengan torehan 32 poin dan 14 rebound. Ditambah lagi James yang juga mencetak poin tertinggi 33.

“Dia pemain hebat. Dia mengerti posisi kita sekarang,” kata James mengomentari permainan Davis.

Di kubu Heat, upaya Jimmy Buttler yang mencetak double-double gagal membuahkan hasil. Dia mencetak 25 poin dan 13 assist. Kelly Olynyk menambahkan 24 poin dalam pertandingan itu. (AFP/R-3)