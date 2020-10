Kamera Lumix S5 Dukung Ekosistem Konten Kreator Indonesia

SETELAH meluncurkan kamera Lumix S1H yang menjadi kamera mirroless pertama berstandar Netflix, kali ini Panasonic resmi menghadirkan kamera Lumix S5 dengan berbagai fitur yang tidak kalah dibandingkan dengan para pendahulunya.

Kamera Lumix S5 hadir untuk menjadi plihan bagi para content creator dengan kemampuan perekaman video 4K tanpa batas, 5-axis dual image stabilizer 6.5 stop juga dengan teknologi Dual Native ISO yang akan memanjakan para penggunanya untu mendapatkan hasil perekaman tanpa noise walaupun dalam kondisi kurang cahaya.

Selain itu, kamera Lumix S5 menyediakan 14+ stop rentang dinamis, sehingga mampu menangkap gambar layaknya kamera bioskop, dan kompatibilitas V-Log / V-Gamut dengan kolorimetri yang disebut "VariCam Look".

Agung Ariefiandi, Head of AV Product Marketing PT Panasonic Gobel Indonesia Agung Ariefiandin mengatakan, sesuai dengan tagline "A Better Life a Better World", Lumix S5 menawarkan mobilitas tinggi bagi penggunanya, terutama fotografer dan videografer dalam pengambilan gambar dengan teknologi terbaru.

"Dalam hal ini, inovasi teknologi dari Lumix S5 diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk semakin produktif berkarya membuat konten kreatif yang berkualitas pada masa pandemi ini,” ujar Agung dalam keterangan tertulisnya.

Agung berharap, Lumix S5 dapat menjadi andalan bagi para content creator yang memiliki mobilitas yang tinggi dengan ukuran kamera yang compact serta kemampuan untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi.

"Ditambah lagi dengan adopsi teknologi Dual Native ISO, Lumix S5 mampu merekam video bersensitivitas tinggi sebening Kristal yang tentunya akan mendukung para penggunanya pada situasi apapun termasuk situasi minim cahaya" ujarnya.

Sebagai produk terbaru, Lumix S5 mampu merekam internal 4K 60p / 50p 4: 2: 0 10-bit, dan 4K 30p / 25p 4: 2: 2 10-bit. Kelebihan lain dari Lumix S5 ialah memiliki desain kokoh yang tahan percikan dan debu sehingga cocok untuk fotografer profesional, terlebih dengan menggabungkan Body I.S. (5-axis) di kamera dan O.I.S. (Optical Image Stabilizer, 2-axis) dalam lensa Seri Lumix S. Aksi ini dapat mengimbangi gambar yang sangat buram atau blur dan memungkinkan penggunaan shutter speed 6,5-stop yang lebih lambat.

Tambahan lain berupa Slot SD-Card Ganda (UHS-IIx1 dan UHS-I x1), Wi-Fi 5GHz / 2.4GHz, dan konektivitas Bluetooth 4.2 juga mendukung performa Lumix S5. Sistem kamera mirrorless full-frame Seri Lumix S mengadopsi sistem L-Mount, salah satu penyedia sistem kamera terbaik dan telah berkerja sama dengan Panasonic, Leica Camera.

Panasonic pun berencana menggelar Lumix S5 Virtual Experience pada 5 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB di Youtube Lumix Indonesia. (RO/OL-7)