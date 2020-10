Siap Hibur Masyarakat Indonesia selama Pandemi

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia memang membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal itu guna memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang merasa jenuh, bosan, dan stress. Satunya-satunya hiburan yang murah adalag televisi. Masalahnya adalah tidak semua acara di televisi menarik. Itu sebabnya, Netflix menawarkan hiburan murah meriah bagi masyarakat, khususnya mereka yang gemar film Indonesia.

Bagi penggemar film lokal, Netflix menyediakan lebih dari 100 judul film lokal berbagai genre, mulai dari drama, komedi, hingga film dokumenter karya sineas lokal ternama.

Untuk menambah kenyamanan dalam menikmati semua pilihan hiburan berkualitas, Netflix memberikan kebebasan bagi anggota untuk dapat menontonnya di berbagai perangkat, termasuk telepon genggam dan tablet tanpa jeda iklan.

“Kamu bisa menikmati film Indonesia original terbaru seperti Guru-Guru Gokil dan Bucin yang seru serta menyegarkan,” beri tahu Director of Content SEA and New Zealand Netflix, Myleeta Aga.

"Cerita hebat bisa datang dari mana saja. Kami akan terus bekerja sama dengan para pembuat film Indonesia serta menyaksikan lebih banyak cerita berkualitas dari Tanah Air,” lanjutnya.

Menurutnya ada berbagai cara untuk menikmati film. Salah satunya adalah dengan melakukan streaming menggunakan telepon genggam. "Kami juga mempunyai konten khusu agar anak tidak bisa mengakses konten-konten yang tidak sesuai kelompok usia mereka di telepon genggam," ujar Aga. (RO/A-1)