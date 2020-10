Rilis 2020, Lagu-Lagu Baru Bon Jovi tak lagi Riang

Grup rocker gaek Bon Jovi meluncurkan album anyar, empat tahun setelah This House is Not for Sale (2016).

Pada Jumat (2/10) lalu, band beranggotakan lima personel itu merilis album studio kelima belas mereka, 2020. Awalnya album ini dijadwalkan untuk rilis pada Mei, namun Bon Jovi menunda perilisan album tersebut lantaran pandemi virus korona.

Dilansir dari people.com (2/10), frontrunner band, Jon BonJovi mengaku dalam album barunya tersebut, ia sempat menambahkan beberapa buah lagu yang ia karang selama menjalani karantina covid-19, antara lain lagu tentang Pandemi "Do What You Can" dan tentang gerakan Black Lives Matter, "American Reckoning".

Meski karakter musik rock 'riang' dan optimistis seperti dalam album 'Slippery When Wet' (1986) yang kemudian jadi ciri khas Bon Jovi tidak nampak dalam album baru ini, Bon Jovi mengaku bahwa untuk rocker senior berusia 58 tahun seperti dirinya, ia cukup puas dengan lagu-lagu anyar garapannya.

"Saya dibesarkan di lingkungan kelas menengah pinggiran kota New Jersey, di mana orang tua saya semua orang bekerja untuk mewujudkan apa yang dinamakan 'impian Amerika', jadi saya tidak bisa menulis apa pun selain 'You Give Love a Bad Name,'" ungkapnya seperti dilansir people.com (2/10).

"Tapi pada usia 58 ini, jika saya mencoba menulis ulang 'Bad Name' lagi, pasti saya akan kecewa dengan lagu tersebut dan akan berkata, 'Yah... '," sambungnya.

Legenda rockstar Amerika itu mengaku sangat senang karena masih dapat berkarya dan menjadi saksi sejarah dari berbagai peristiwa besar yang terjadi belakangan ini. .

"Saya sangat bangga untuk menampilkan album tersebut, meski berisiko dikritik," ungkap Bon Jovi.

"Sebuah karunia yang besar bagi seorang seniman adalah saat menjadi saksi sejarah dan mengabadikan momen tersebut dengan kemampuannya," pungkasnya. (People/M-2)