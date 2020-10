Sofia Vergara, Aktris dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

BINTANG serial Modern Family Sofia Vergara memuncaki daftar aktris dengan bayaran terbanyak keluarga majalah Forbes.

Vergara yang juga merupakan juri America's Got Talent meraup pendapatan sebesar US$43 juta selama 12 bulan terakhir dari gaji dan iklan. Dia naik dari posisi kedua tahun lalu,

Aktris kelahiran Kolombia berusia 48 tahun itu mendapatkan bayaran US$500 ribu per episode di musim terakhir Modern Family yang berakhir pada tahun ini.

Forbes memperkirakan Vergara mendapatkan bayaran setidaknya US$10 juta per musim di America's Got Talent, salah satu acara pencarian bakat paling populer di Amerika Serikat (AS).

Posisi kedua ditempati Angelia Jolie yang memiliki pemasukan sebesar US$35 juta.

Bintang film Gal Gadong menduduki posisi ketiga dengan pemasukan sebesar US$31 juta. Mayoritas pemasukannya didapat dari film Netflix Red Notice.

Berikut daftar 10 besar aktris dengan pendapatan terbesar versi Forbes: