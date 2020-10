WHO Doakan Kesembuhan Trump

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO), Jumat (2/10), mendoakan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa pulih dari covid-19. Namun, WHO menolak mengkritik sikap Trump yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Trump merupakan pengkritik keras WHO dan cara organisasi itu menangani pandemi covid-19. Miliarder itu menuding badan PBB itu gagal mengatasi krisis kesehatan yang melanda dunia itu.

AS mulai menarik diri dari WHO pada Juli setelah Trump mengancam memangkas pendanaan untuk lembaga itu.

Direktur Jenderal PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus mendoakan agar Trump dan istrinya, Melania, yang juga terinfeksi covid-19 bisa sembuh total dengan cepat.

"Doa kami bersama mereka," ujar Tedros.

Namun, ketika ditanya mengenai keengganan Trump mengenakan masker, salah satu imbauan WHO untuk mencegah penyebaran covid-19, Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan menolak terpancing.

"Kami tidak mengomentari perilaku individu dan kami tidak tahu manajemen risiko yang telah diambil terutama oleh seorang sepenting presiden AS," ujar Ryan.

"Kami hanya ingin mengingatkan sejumlah langkah untuk menekan kemungkinan tertular covid-19. Misalnya mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan mengenakan masker," imbuhnya. (AFP/OL-1)