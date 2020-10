Trump Positif Covid-19, Pasar Global Ikut Bergolak

PASCAPENGUMUMAN bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump positif terkena virus korona (covid-19), pasar global dan saham berjangka AS sempat bergolak, kemarin.

Pada perdagangan sesi II IHSG sempat terjun hingga 1,5%, tak lama setelah pengumuman tersebut. Tidak hanya terjadi pada IHSG, koreksi juga terjadi pada Indeks Dow Jones 30 atau Dow Jones Future Index, yang terkoreksi 400 poin (-1,48%).

Indeks tersebut merupakan salah satu indeks saham tertua di dunia dan sering kali digunakan sebagai acuan naik-turunnya perdagangan saham dunia.

Di sisi lain, Nikkei 225 Jepang (N225) turun 0,7% dan S & P/ASX 200 Australia turun 1,4%. Saham Eropa dibuka lebih rendah, yakni FTSE 100 (UKX) di London turun 0,7%, CAC 40 Prancis (CAC40) turun 1%, dan DAX Jerman (DAX) turun 1,1%.

Harga minyak juga anjlok. Minyak mentah berjangka AS turun 2,8% menjadi US$37,62 per barel. Adapun Brent, patokan minyak dunia, turun 2,8% hingga mencapai US$39,79 per barel.

“Diagnosis Trump langsung berdampak negatif,” kata Jeffrey Halley, analis pasar senior untuk Asia Pasifik di Oanda Corp.

Di dalam negeri, analis CSA Research Institute, Reza Priyambada, mengatakan, jika melihat kronologinya, di awal perdagangan IHSG sempat menguat dan kemudian pelaku pasar melakukan profit taking. Di sesi kedua setelah adanya berita Trump positif covid-19, pelaku pasar overreaktif hingga IHSG melemah. Namun, tak lama IHSG kembali menguat meski belum setinggi sehari sebelumnya.

Sementara itu, dokter kepresidenan AS, Sean Conley, menyampaikan bahwa Trump akan tetap menjalankan tugas tanpa gangguan saat memulihkan diri dari covid-19.

Pernyataan itu muncul setelah Trump menulis di Twitter bahwa dia dan Ibu Negara Melania dinyatakan positif terinfeksi virus korona.

“Presiden dan Ibu Negara baik-baik saja saat ini, dan mereka berencana untuk tetap di rumah di Gedung Putih selama masa pemulihan mereka,” kata Conley.

Sebelumnya, Hope Hicks, asisten Trump yang menghabiskan banyak waktu bersamanya minggu ini, dinyatakan positif covid-19. Setelah kasus itu, Gedung Putih melembagakan rejimen pengujian harian untuk asisten senior presiden. Siapa pun yang akan berada di dekat presiden atau wakil presiden juga diuji setiap hari, termasuk wartawan. (Van/Try/Ins/CNA/CNN/Guardian/X-7)