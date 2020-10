Raisa Dirayu Lee Min-ho

PENYANYI Raisa Andriana, 30, menggemari drama Korea yang belakangan ini digandrunginya.

Saat menjadi tamu di Vidi-O-Game di Youtube Vidi Aldiano, Raisa mengungkapkan idolanya bahkan hadir di mimpi dan merayunya. “Jadi, ada Lee Min-ho terus Lee Min-ho kayak godain gua, gua itu kayak ‘enggak bisa, Yaya’,” kata istri Hamish Daud itu, kemarin.

Dalam mimpinya, Raisa mendapati sosok Lee seperti ketika aktor ganteng itu bermain dalam drama The King: Eternal Monarch. Meski dirayu, Raisa melanjutkan, dirinya tetap setia pada Hamish Daud meski dalam keadaan alam bawah sadar.

“Gua mimpi Lee Min-ho, tapi gua tetap setia di dalam mimpi gua (sama Hamish),” kata pelantun Teristimewa dan Serba Salah itu.

Raisa mengaku baru menyaksikan drama Korea sekitar sebulan sebelum karantina. Raisa baru mengidolakan Lee ketika menyaksikan drama Legend of the Blue Sea. Namun, akting favorit Lee yang disukainya ialah saat berperan sebagai Kaisar Lee Gon di The King: Eternal Monarch. Serial itu bercerita tentang kisah dua dunia paralel, yaitu Korea sebagai kerajaan konstitusional dan Korea yang lebih modern. (Medcom.id/H-2)