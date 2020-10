Shell Indonesia Raih Penghargaan HR Asia Award 2020

SHELL Indonesia meraih penghargaan HR Asia Award 2020 sebagai salah satu the Best Companies to Work for in Asia 2020 atau perusahaan tempat bekerja terbaik di Asia 2020 dari HR Asia, media terpercaya di Asia untuk HR Professionals.

Penghargaan itu adalah satu-satunya anugerah dalam bidang SDM yang diberikan sepenuhnya atas dasar penilaian karyawan melalui metode survei Total Engagement Assessment Model (TEAM).

Penghargaan ini diberikan kepada Shell Indonesia berdasarkan penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu Core, Self, dan Group. Dalam aspek Core, karyawan menilai kebijakan-kebijakan perusahaan melalui beberapa pertanyaan spesifik seperti bagaimana pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang diberikan perusahaan.

Self menilai aspek pikiran dan perasaan karyawan selama bekerja di kantor, dan Group menilai bagaimana persepsi karyawan tentang kultur bekerja di perusahaan secara kolektif.

President Director and Country Chair Shell Indonesia Dian Andyasuri mengatakan, penghargaan itu selaras dengan aspirasi Shell Indonesia untuk selalu menjadi tempat kerja yang menghargai keragaman dan inklusi, mendorong kolaborasi antar divisi dan lini bisnis, dan menjadikan tempat bekerja yang memberikan dukungan kepada semua karyawan untuk mengembangkan diri.

"Bagi saya, penghargaan ini merupakan hasil pencapaian dan kontribusi semua karyawan baik secara individual maupun bersama-sama sebagai keluarga besar Shell Indonesia," kata Dian dalam keterangan tertulisnya.

Dian mengharapkan penghargaan ini juga menjadi penyemangat bagi seluruh karyawan Shell Indonesia untuk terus memberikan kinerja terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

VP Human Resources Shell Indonesia Harry Permadi mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya untuk mensejahterakan karyawan. Di tengah pandemi Covid-19 sekalipun, upaya itu dilakukan dengan sejumlah inisiatif yang membuat karyawan tetap produktif, meski bekerja dari rumah.

Diantaranya, makses ke penyedia medis online terkemuka, tunjangan ergonomis untuk mendukung karyawan selama bekerja dari rumah sehingga dapat bekerja dengan nyaman di rumah, serta berbagai sesi virtual yang diselenggarakan untuk meningkatkan motivasi dan menjaga kesehatan mental karyawan.

"Sementara itu, di bidang pengembangan sumber daya karyawan, Shell Indonesia menitikberatkan pada upaya membangun talenta-talenta unggul kelas dunia yang kompetitif sehingga Shell Indonesia dapat berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju atau 'Powering Talent and Progressing The Nation'," kata Harry.

Shell juga memberi perhatian khusus pada People (karyawan) dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama terkait kebijakan bagi karyawan. (RO/OL-7)