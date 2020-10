Harga Minyak Dunia Turun 2%, Pasca Trump Dinyatakan Positif Covid

HARGA minyak dunia turun dua persen pada Jumat (2/10). Penurunan harga minyak semakin cepat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa ia dan ibu negara AS tertular virus corona, demikian ditunjukkan data perdagangan.



Harga kontrak berjangka Desember untuk minyak mentah North Sea Brent turun 1,98 persen menjadi 40,12 dolar (sekitar Rp595,5 ribu) per barel. Biaya berjangka November untuk WTI turun 2,01 persen menjadi 37,94 dolar (sekitar Rp563,2 ribu) per barel.

Menurut dokter kepresidenan AS, Presiden Trump menyatakan dirinya merasa baik-baik saja dan diperkirakan akan tetap menjalankan tugasnya. (Ant/OL-13)

