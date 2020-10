Eko Roni Ditantang Juara Tinju Asal Malaysia

ATLET tarung bebas Indonesia Eko Roni Saputra akan tampil di ajang One Championship (One), Jumat (9/10). Lawannya di ajang bertajuk One: Reign of Dynasties itu adalah pendatang baru di One, yakni Murugan Silvarajoo dari Malaysia.



“Kami akan memulainya dengan posisi berdiri, jadi kami akan banyak menyerang. Pelatih Siyar [Bahadurzada] mengatakan kepada saya bahwa saya telah meningkatkan kemampuan menyerang saya, dan mungkin saya perlu menunjukkannya,” kata Eko dalam keterangan resmi dari One, Jumat (2/10).



“Tetapi jika tidak berhasil, maka saya akan mencoba menjatuhkannya karena pada akhirnya saya adalah seorang pegulat, jadi saya lebih baik dalam pertarungan bawah. Kemudian, jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin akan ditinju dan kalah. Jadi, saya perlu berhati-hati dan membaca situasinya,” sambung dia.

Baca juga: Gandeng PSSI, ONE Championship Ingin Tingkatkan Minat Olahraga



Melawan Silvarajoo, Eko akan menghadapi mantan Juara Tinju F3, yang memiliki tangan berbahaya dan sama-sama terampil di lapangan. Eko tahu dia harus berhati-hati, dan tidak terlalu memaksakan kehendaknya untuk menyerang, jangan sampai dia terjebak dalam penyimpangan pertahanan.



Meski begitu, Eko sangat ingin membuktikan bahwa orang yang meragukannya telah salah, tetapi juga ingin menampilkan penampilan yang baik, di mana pun ia beraksi.

“Saya perlu berpikir positif dan melakukan yang terbaik. Saya juga telah belajar dari pertarungan pertama saya tentang mempertahankan kendali setelah melakukan takedown. Saya belajar dari pengalaman untuk tetap tenang dan membaca permainan,” kata Eko.



“Kemenangan saya sebelumnya (melawan Khon Sichan) adalah melalui kuncian, dan saya membaca beberapa komentar di media sosial yang mengatakan wajar saja saya menang karena grapling adalah keahlian saya. Jadi rupanya, mendapatkan kemenangan cepat saja tidak cukup bagi para netizen.”



“Jika saya bisa menang dalam pertarungan berdiri, maka itu akan bagus. Tapi gulat sudah ada dalam DNA saya, jadi saya rasa saya hanya akan fokus pada apa yang bisa saya lakukan.” (R-3)