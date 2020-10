MINI Hadirkan Model Atap Terbuka 'Cabrio Sidewalk Edition'

MINI Indonesia meluncurkan the new MINI Cabrio Sidewalk Edition, sebuah edisi khusus yang hadir pertama kalinya untuk model MINI Cabrio. Mobil ini menawarkan keseruan berkendara dengan atap terbuka untuk empat penumpang.

The new MINI Cabrio Sidewalk Edition tersedia dalam jumlah sangat terbatas di diler resmi MINI Indonesia; MINI Maxindo dan MINI Plaza dengan harga Rp880 juta (off-the-road).

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan MINI Cabrio merupakan satu-satunya kendaraan cabriolet di segment compact-car premium di Indonesia yang penggemarnya terus bertambah.

"Model edisi khusus ini hadirkan konsep warna terbaru, material premium, dan semuanya hasilkan kombinasi sempurna untuk mereka yang ingin tampil beda dan berani berekspresi," ungkap Jodie, Rabu (30/9).

Mobil ini menggunakan cat khusus Deep Laguna metallic yang belum pernah ada di seluruh model MINI. Rona biru ekspresif menonjolkan garis kendaraan yang kukuh dan maskulin.

“To the point dan spontan, the new MINI Cabrio Sidewalk Edition membawa keseruan berkendara atap-terbuka, dengan terpaan angin di rambut ke tingkat yang lebih FUN!" seru Head of MINI Asia Kidd Yam.

"Selain itu dengan The MINI Yours Softtop Sidewalk, velg khusus, serangkaian lettering 'SIDEWALK' di sudut eksterior dan interior serta beragam fitur terbaru, MINI Indonesia yakin the new MINI Cabrio Sidewalk Edition akan menjadi sebuah collectors item yang eksklusif dan diminati para MINI fans di Indonesia," sambung Kid Yam.

MINI Yours Softtop Sidewalk menawarkan perlindungan terhadap hujan dan panas terik matahari. Terbuat dari kain lembut, atap cabriolet ini dapat dibuka atau ditutup secara elektrik dalam 18 detik sambil berkendara dengan kecepatan maksimum hingga 30 km/jam.

Velg alloy ringan yang didesain khusus untuk the new MINI Cabrio Sidewalk Edition ini hadir dengan dwi-warna high-gloss dan hitam, serta bentuk Scissor Spoke berukuran 17 inci membuatnya semakin istimewa.

Di bagian interior terdapat jok eksklusif MINI Yours Leather Lounge khusus untuk edisi Sidewalk. Pelapis kulit berwarna gelap dipadukan dengan jahitan yang kontras dalam warna Dark Petrol dan Energetic Yellow dan logo 'SIDEWALK'.

Fitur-fitur terbaru juga tersedia untuk pertama kalinya di Sidewalk Edition ini. Fitur infotainment pada center console ikonis MINI dilengkapi MINI Visual Boost with navigation system 8.8 inci, lebih lebar dan memberikan kontrol sentuh yang lebih luas untuk pengendalian Apple CarPlay nirkabel.

Selain dibekali sistem tata suara dari Harman/Kardon untuk mendengarkan musik dengan kualitas suara terbaik, mobil ini dilengkapi wireless charging pad yang memungkinkan perangkat anda terkoneksi dan siap digunakan pada saat sampai di tujuan.

The new MINI Cabrio Sidewalk Edition hanya tersedia dalam varian 'Cooper S' bermesin 2.0 liter MINI TwinPower Turbo empat-silinder bertenaga 192 hp dan torsi 280 Nm yang dikombinasi transmisi otomatis Steptronic 7-percepatan dengan teknologi dual clutch yang menyalurkan tenaga lebih rsponsif.