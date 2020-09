5 Fitur Galaxy Watch3 Dukung Kesehatan di Masa New Normal

Beberapa bulan belakangan ini, kita menghabiskan sebagian besar hari-hari di rumah. Meskipun berdiam di rumah, kita harus tetap selalu aktif, sambil menjaga tubuh agar tetap sehat. Ada beberapa cara mudah untuk menjaga kesehatan dan imunitas, contohnya olahraga rutin, istirahat cukup, juga memonitor kondisi tubuh disertai pola makan yang sehat. Di tengah kesibukan sehari-hari, memantau kesehatan tentu akan lebih mudah dilakukan apabila didukung dengan perangkat teknologi yang tepat.

“Samsung Galaxy Watch3 merupakan sebuah jam tangan pintar inovatif yang memiliki berbagai fitur yang dapat membantu penggunanya untuk tetap produktif dan sehat sambil beraktivitas di rumah,” jelas Leo Hendarto Marathon, Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia, saat konferensi pers virtual, Rabu (30/9).

Dia menambahkan sejalan dengan komitmen Samsung untuk selalu menghadirkan inovasi yang berfokus terhadap kebutuhan konsumen, Galaxy Watch3 siap mendampingi sebagai your health manager on your wrists. Hadir dengan kemampuan health tracking terbaik di kelasnya, seperti pengukuran saturasi oksigen dalam darah dan stamina saat berolahraga, pengecekan kualitas tidur, rekomendasi untuk berlari lebih efisien, sampai program home training, semua dapat dilakukan dan diakses di Galaxy Watch3, sehingga menjaga dan memantau kesehatan kini menjadi lebih mudah.

Ingin tetap bugar dan aktif di masa new normal ini? Simak 5 fitur Galaxy Watch3 yang paling bermanfaat untuk membantu kita menjaga kesehatan.

1. Blood Oxygen Reader

Dengan fitur Blood Oxygen (SpO2) Reader pada Samsung Galaxy Watch3, Anda dapat memeriksa jumlah oksigen yang masuk dan memonitor seberapa baik Anda bernapas dengan mengukur kadar oksigen dalam darah. Menurut World Health Organization (WHO), kadar SpO2 yang baik berkisar antara 95-100%. Hal ini dapat menjadi indikator yang dapat menunjukkan kondisi tubuh dan kualitas hidup sehari-hari.

2. Running Form Analysis

Salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan memberikan impact tinggi adalah berlari. Pada Galaxy Watch3, fitur running form analysis mampu mendeteksi postur tubuh Anda saat berlari. Seakan ada virtual coach yang memandu sesi lari dari tahap awal, yaitu pemanasan hingga memberikan ‘laporan’ untuk memberi rekap setelah sesi lari usai. Pelatih virtual ini akan memberikan feedback langsung untuk kecepatan berlari Anda, tips umum untuk memperpanjang langkah, berlari dengan kecepatan yang lebih konstan, ataupun mengingatkan untuk bertumpu pada kaki kiri dan kaki kanan dengan porsi yang seimbang, agar manfaat lari ini benar-benar maksimal bagi kebugaran Anda.

3. VO2 Max Measurement

Pengukuran VO2 Max adalah sebuah indikator untuk mengukur konsumsi oksigen maksimum Anda, yang umumnya diukur setelah berolahraga intens, misalnya setelah berlari dalam kecepatan sedang selama 20 menit. Semakin tinggi angka VO2 Max Anda, menandakan kondisi jantung atau paru-paru Anda dalam kondisi prima dan seberapa baik performa olahraga Anda. Dengan fitur VO2 Max ini, Samsung Galaxy Watch3 dapat membantu penggunanya untuk terus meningkatkan stamina dan kualitas olahraganya.

4. Sleep Score

Istirahat cukup dan tidur berkualitas merupakan salah satu cara untuk menjaga imunitas tubuh. Samsung Galaxy Watch3 dapat menganalisis kualitas dan pola siklus tidur penggunanya, termasuk Rapid Eye Movement (REM) dan durasi tidur lelap. Fitur Sleep Score kemudian akan memberikan skor dan tips untuk kualitas tidur yang lebih baik.

5. Home Training

Selain memantau kesehatan lewat fitur-fitur di atas, tentu perlu mengingatkan diri untuk melakukan olahraga yang rutin, sekalipun di rumah saja. Terkadang lebih mudah memulai olahraga bila ada pemandu atau pengingat. Melalui Galaxy Watch3, pengguna mendapatkan lebih dari 120 video program olahraga atau home training yang dapat diakses secara gratis, di manapun dan kapanpun, melalui aplikasi Samsung Health. Latihan beban di rumah, program menurunkan berat badan, latihan untuk meningkatkan endurance dan banyak lagi tersedia dalam langkah-langkah yang detail dengan panduan instruktur. Cukup ambil salah satu program dan tentukan jadwalnya, Anda akan mendapatkan pengingat sehingga Anda tidak lupa berolahraga dan aktif bergerak.

Samsung Galaxy Watch3 hadir dalam dua varian, stainless steel dan titanium, yang stylish sekaligus siap berperan sebagai health manager pribadi Anda. Varian Stainless Steel dibanderol mulai dari Rp5.999.000 dan varian Titanium telah hadir di Indonesia dengan harga Rp8.499.000. (OL-12)