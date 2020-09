Dewi Sandra Berbagi Rahasia Hadapi Pandemi Covid-19

Selebritas Dewi Sandra berpendapat, positivity atau mengacu pada konsep menjaga pikiran dan sikap tetap positif bisa menjadi kunci orang-orang bertahan di situasi pandemi covid-19 saat ini sembari tetap tersenyum.

Menurut dia, positivity salah satunya bisa didapatkan dari Sang Maha Kuasa dalam bentuk hidayah atau petunjuk dari-Nya, lalu dijalankan dalam keseharian secara optimal. Dari sinilah muncul optimisme dalam diri seseorang sehingga siap menghadapi dunia, bahkan di situasi pandemi covid-19.

Dewi juga mengaitkan konsep pikiran dan sikap positif dengan kecantikan. Kecantikan, kata dia tak terbatas pada penampilan, tetapi lebih luas dan dalam dari itu.

Dia mengutip, pendiri mahzab fikih Syafi'i, Imam Syafi'i menuturkan, ada seni dalam melihat dan perlunya mendidik mata untuk bisa melihat, termasuk dalam hal kecantikan. "If can you see the beauty in everything, maka kita juga bisa mengoptimalkan keindahan tersebut. Untuk masalah keindahan di sini buat aku lebih ke positivity. Because segala sesuatu yang positif pasti akan kelihatan cantik," demikian kata dia dalam konferensi pers virtual Wardah Beauty Fest 2020, Rabu (30/9). (Ant/OL-12)