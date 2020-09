Isu PSI, Mainan Politik Kelompok yang tak Kreatif

Isu PKI kerap muncul di Indonesia. Pada 2017, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis isu kebangkitan PKI merupakan hasil penggalangan opini dari kekuatan politik tertentu. Dari survei, sebanyak 86,8% responden tidak memercayai kebangkitan PKI, hanya 12,6% berpendapat sebaliknya, dan sisanya menjawab tidak tahu. Pada 2018, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan hasil survei yang menyatakan 42,8% publik di 9 provinsi termakan isu Kebangkitan PKI yang beredar di medsos. Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019 juga menjadi korban terpaan isu PKI di medsos. Akan tetapi, isu yang muncul menjelang rezim pemilihan itu ternyata tidak laku bagi publik. Seperti terungkap dalam survei SMRC pada 2019, sebanyak 73% responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6% yang menyatakan setuju dan 22% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kerap dikaitkan dengan isu kemunculan PKI. Bahkan pada 24 Juni 2020, sebuah aksi warga diwarnai pembakaran bendera PDIP yang disertai narasi PKI. Untuk membahas mengenai kemunculan isu PKI sebagai isu tahunan, wartawan Media Indonesia Akhmad Mustain (@must_st)akan mewawancarai Ketua PP Pagar Nusa yang juga politisi PDIP, Nabil Haroen (@nabilharoen), dalam program Journalist on Duty di akun Instagram @mediaindonesia pada Senin (28/9/2020) mulai pukul 20.00 WIB.

A post shared by Media Indonesia (@mediaindonesia) on Sep 28, 2020 at 7:11am PDT