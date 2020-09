Sekuel Film Borat akan Dirilis Sebelum Pilpres AS

SEKUEL film komedi Borat telah dibeli oleh Amazon Prime dan akan dirilis di aplikasi daring itu sebelum pemilu Amerika Serikat (AS), November mendatang.

Film itu akan kembali menghadirkan aktor dan komedian Inggris Sacha Baron Cohen sebagai reporter asal Kazakhstan setelah hampir 15 tahun.

Film pertama yang berjudul Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan pada 2006 sukses meraup pendapatan lebih dari US$260 juta meraih pujian dari kritikus dan penggemar. Bahkan Borat sukses meraih nominasi Piala Oscar.

Menurut Deadline, film kedua Borat itu diambil gambar secara rahasia dengan jumlah kru yang terbatas di AS dan luar negeri.

Film perdana Borat menampilkan Coehn sebagai wartawan fiksi yang homofobia berkeliling AS mencari pencerahan budaya.

Film kedua ini akan kembali menampilkan Cohen kembali menyamar untuk membuat orang menampilkan sisi asli mereka. (AFP/OL-1)