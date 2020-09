INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/9), dibuka menguat 17,33 poin atau 0,36% ke posisi 4.896,43.



Kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,54 poin atau 0,48% ke di posisi 745,92.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak menguat 36 poin atau 0,25% menjadi 14.859 per dolar AS dari sebelumnya 14.895 per dolar AS. (Ant/OL-14)