Karyawan SKK Migas Antusias Ikuti Pelatihan Jurnalistik

BEKERJA sama dengan Media Academy, SKK Migas mengadakan pelatihan penulisan berita serta social media management secara daring pada 22-24 September 2020.

Para peserta berasal dari berbagai lokasi kantor SKK Migas, mulai kantor pusat hingga kantor perwakilan SKK Migas di Sumatra Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku, dan Papua.

Terdapat enam narasumber yang membagikan pengalaman mereka menulis berita kepada peserta pelatihan, yakni Redaktur Pelaksana Detik.com Angga Aliya Firdaus,

Redaktur Opini Media Indonesia Eko Suprihatno, Head of Media Academy Andi Setia, Head of PR and Partnership Media Academy Henny Puspitasari, Head

of Digital Creative Content Medcom.id Jati Satvitri, serta Redaktur Foto Majalah Tempo Gunawan Wicaksono.

Peserta tampak antusias mendengarkan materi yang disampaikan para narasumber. Pemberian materi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para peserta dalam

menjalani tugas sehari-hari di SKK Migas. (Uta/H-3)