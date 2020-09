Ketua KONI Minta Pembinaan Olahraga Diprogram Ulang

KETUA Umum KONI Pusat Marciano Norman meminta para pelatih memprogram ulang pembinaan karena banyak agenda olahraga tertunda pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Marciano dalam pertemuan virtual bersama pelatih dari 12 cabang olahraga, Selasa (29/9).

"Saya berharap agar para pelatih melakukan program ulang pembinaan supaya atlet bisa mencapai puncak performa pada saat event olahraga digelar," kata Marciano dalam pertemuan virtual bersama pelatih 12 cabang olahraga, Selasa (29/9), seperti dikutip dari siaran pers.

Marciano menyadari tujuh bulan terakhir menjadi waktu yang berat, baik bagi atlet maupun pelatih. Mereka dituntut terus berlatih tanpa tahu kapan bisa kembali bertanding, padahal sebuah kejuaraan sangat dibutuhkan demi menjaga para atlet tetap kompetitif.

Kondisi itu tidak dipungkiri membuat para atlet jenuh.

Menurut Marciano, peran pelatih sangat dibutuhkan dan harus kreatif dalam menentukan menu latihan sehingga isolasi ketat selama ini tidak

mempengaruhi mental atlet.

Pelatih angkat besi Dirdja Wiharja adalah salah seorang yang mengakui isolasi ketat di pelatnas memang membuat atlet jenuh karena mereka tidak

diizinkan keluar mess.

Begitupun dengan pelatnas balap sepeda Dadang Haries Poernomo. Dadang mengungkapkan kendala dari pembatalan berbagai kejuaraan.

"Kendala saat ini adalah terhentinya semua event. Kami tidak dapat melakukan try out dan try in," kata Dadang.

Meski begitu, Marciano mengapresiasi para pelatih yang pantang menyerah menghadapi keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti saat ini.

"Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudara tanpa terkecuali, tanpa kreasi dan peran pelatih, mental atlet sudah jatuh," ujar Marciano.

"Masyarakat olahraga prestasi beruntung miliki pelatih-pelatih yang punya motivasi yang luar biasa," tutup dia. (Ant/OL-1)