Jadi Lansia Sehat? Investasilah sejak Bayi

NANI, 72, sudah tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala sejak penyakit jantung koroner, hipertensi, dan diabetes merenggut hidupnya.

Deretan penyakit yang muncul di masa tuanya itu membuat geraknya sungguh sangat terbatas. “Karena penyakit jantung ini, saya harus membatasi aktivitas. Karena lelah sedikit, pasti penyakit saya kambuh,” kata Nani kepada Media Indonesia, Selasa (29/9).

Diabetes yang diderita juga membuatnya harus selektif memilah-milah asupan makanan. “Penyakit saya ini muncul karena gaya hidup yang tidak sehat di masa lampau,” tutur Nani.

Rina berusia dua tahun lebih tua daripada Nani. Meski begitu, Rina masih aktif berkegiatan di usianya yang sudah tak muda lagi. Rina pernah terkena penyakit tumorpayudara. Namun, ia tidak membatasi ruang geraknya.

Setiap pagi, Rina menyempatkan diri untuk berjalan santai keliling kompleks rumahnya. “Penyakit pada usia tua pasti ada. Entah penyakit sendi atau penyakitpenyakit turunan. Namun, yang penting kita harus ingat, bahwa sedari muda bergerak aktif setiap hari harus dilakukan, dan yang terpenting ialah selalu berpikiran positif,” ucapnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan empat tahapan lansia, dimulai dengan usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, lansia 60-74 tahun, lansia tua (gold) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (very old) berusia 90 tahun ke atas.

Menjadi sehat saat sudah berusia lanjut ialah keinginan semua orang. Namun, itu tidak bisa didapatkan dalam semalam, tetapi hasil ‘investasi’ sejak manusia berada di dalam kandungan.

“Calon janin akan menjadi calon lansia selama 60 tahun ke depan,” kata Kasubdit Kesehatan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan, Nurlina Supartini, belum lama ini.

Sejak kandungan, ibu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang hingga minum tablet penambah darah saat masa kehamilan, dilanjut dengan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif hingga 2 tahun. “Ini sangat penting karena menjadi dasar pertumbuhan otak anak,” imbuhnya.

Nurlina juga mengingatkan pentingnya masa balita pada seorang manusia. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental.



Tetap bergerak

Berdasarkan data 2018, penyakit tersering yang dialami lansia Indonesia ialah hipertensi (63,5%), gangguan gigi, artritis (18%), gangguan oral (17%), diabetes melitus (5,7%), dan jantung koroner (4,5%).

Semua penyakit ini muncul dipicu adanya perubahan sel-sel tubuh yang memengaruhi fungsi organ seiring dengan menuanya seseorang. “Lansia atau geriatri di atas 60 tahun, selain daya tahan tubuh yang semakin menurun, berbagai penyakit pun akan mudah menerpa,” kata dokter Siti Setiati, President of Indonesian Geriatrics Society (Pergemi) dalam webinar bertajuk The Best Practices for Dementia Care in Indonesia and The Netherlands, Senin (21/9).

Karena itu, ujar Siti, saat memasukimasa lansia teruslah mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan diri, melatih otak agar tidak pikun dan beraktivitas fisik. Aktivitas fisik rutin minimal 30 menit setiap hari amat penting bagi lansia sebab selain melatih mobilitas tubuh, aktivitas fisik juga ternyata mampu memperbaiki suasana hati, mengurangi gangguan perilaku, dan membuat lansia jauh dari penyakit. (Wan/H-2)