Karyawan SKK Migas Antusias Ikut Pelatihan Media Academy

BEKERJA sama dengan Media Academy, SKK Migas mengadakan pelatihan penulitas berita serta sosial media management. Acara tersebut dilangsungkan secara daring selama 3 hari pada 22- 24 Setpember 2020.

Total terdapat 18 orang pekerja SKK Migas yang mengikuti pelatihan tersebut. Para peserta memiliki latar belakang yang beragam dan berasal dari berbagai lokasi kantor SKK Migas dari Sumatera Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua.



Kegiatan pelatihan diikuti oleh narasumber-narasumber kompeten. Terdapat enam narasumber yang membagikan pengalamannya menulis berita kepada peserta pelatihan. Keenamnya yakni Redaktur Pelaksana Detik.com Angga Aliya Firdaus, Redaktur Opini Media Indonesia Eko Suprihatno, Head of Media Academy Andi Setia, Head of PR & Partnership Media Academu Henny Puspitasari, Head of Dogotal Creative Content Medom.id Jati Satvitri, serta Redaktur Foto Majalah Tempo Gunawan Wicaksono.

Materi-materi yang diberikan oleh narasumber cukup beragam. Mulai dari penulisan berita media online, penulisan berita media cetak, peliputan televisi, penulisan press release serta press confrence, pengelolaan sosial media, hingga materi tentang memotret foto berita baik dari ponsel pintar maupun kamera profesional.

Selama kegiatan berlansung, peserta nampak antusias medengarkan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Pemberian materi tersebut diharapkan dapat berguna bagi para peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari di SKK Migas.

Media Academy adalah merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh Media Grup. Media Academy bergerak di bidang pelatihan bidang jurnalistik yang saat ini cukup dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia. (OL-8)