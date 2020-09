Tawarkan Ruang Kerja Fleksibel di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 telah membuat banyak kebiasaan baru. Salah satunya adalah dalam pekerjaan. Banyak pekerja yang kini melakukan aktivitas mereka dari rumah.

Demikian halnya para pengusaha. Sebagian dari mereka mungkin tidak butuh lagi kantor yang luas dan lapang, lantaran para pekerja mereka kini melakukan tugas dari rumah. Itu sebabnya ruang kerja yang fleksibel menjadi pilihan sehingga bisnis tetap berjalan.

Hal inilah yang coba diwujudkan oleh Triniti Land, melalui proyek The Smith yang berada di kawasan Alam Sutera. Bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan coworking space ternama di Indonesia, Go Work, The Smith menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan bagi kaum pekerja urban, terutama perusahaan start up.

"Pada awal 2021, kita akan melakukan serah terima The Smith kepada Konsumen kita. Jadi konsumen yang membutuhkan fasilitas hunian dan kantor dalam satu tempat bisa segera mendapatkan nya di the Smith Alam Sutera pada awal tahun 2021," kata Presiden Direktur sekaligus CEO Triniti Land, Ishak Chandra.

Untuk itu, kata dia berbagai fasilitas penunjang ditawarkan oleh The Smith untuk mengakomodasi kepentingan perkantoran para start up seperti setiap pemilik Small Office/ Home Office dapat memutarkan Video Profile di Layar video raksasa di area Lobi. Selain itu, tenant juga memiliki akses ke-10 meeting room dan 1 auditorium sehingga profesionalitas tenant tetap terjaga.

Fasilitas lainnya yang tak kalah menarik adalah The Smith dilengkapi dengan fasilitas Co-Working Space sebagai incubator bagi komunitas start up di Indonesia. Berbagai fasilitas juga akan diperoleh bagi tenant berupa relaxing lounge area, business center, event space, onsite staff, cleaning service dan phone booth. Ditambah dengan Full Destination Elevator oleh KONE, proyek ini memberikan pengalaman bak Silicon Valley. (RO/A-1)