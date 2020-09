Ulang Tahun, Film Andy Lau Tayang Serentak di Seluruh Asia

Memperingati hari lahirnya aktor film action Hongkong, Andy Lau saluran televisi yang menyiarkan film-film mandarin Celestial Movie, menghadirkan event bertajuk The World of Andy Lau yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 30 September 2020 di seluruh Asia, yang secara serentak akan menghadirkan film-film terbaik Andy Lau, seperti House of Flying Dagger, Fat Choi Spirit, The Bodyguard dan Firestorm, dan lainnya.

Andy Lau sendiri merupakan aktor kelahiran Hongkong pada 27 September 1961. Memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 1982 lewat film Once Upon A Rainbow, aktor peraih penghargaan Best Actor di Hongkong Film Critics Society Award 2003 ini, tetap aktif dalam dunia peran sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, nama Andy Lau, bukan hanya dikenal sebagai aktor saja. Ia pun mulai merambah dunia tarik suara, produser dan presenter. Pada 2019 yang lalu, Andy Lau merilis film berjudul The White Storm 2 - Drugs Lord, yang ia terlibat didalamnya sebagai pemeran utama sekaligus produser.

Gelaran event The World Of Andy Lau, di Indonesia bisa disaksikan melalui platform digital Klik Film. "Penggemar film-film mandarin, terutama fans Andy Lau, di Indonesia, saya yakin banyak sekali. Senang rasanya Klik Film bisa turut serta merayakan hari lahirnya Andy Lau dengan menghadirkan film-film terbaiknya. Selamat Ulang Tahun buat Andy Lau,” ujar direktur Klik Film, Frederica melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Selasa (29/9). (OL-12)