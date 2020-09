Film Dokumenter Bee Gees Direncanakan Rilis Akhir Tahun

FILM dokumenter dari grup legendaris Bee Gees dikabarkan akan rilis pada akhir tahun. Film dengan judul serupa lagu hit mereka, "How You Can Mend a Broken Heart" itu sebenarnya dijadwalkan tayang perdana di Telluride Film Festival 2020, Colorado-Amerika Serikat namun dibatalkan karena pandemi virus korona. Stasiun televisi HBO kemudian membeli hak siarnya dan akan menayangkan di saluran televisi itu maupun lewat layanan streaming di HBO Max..

Dilansir dari New Musical Express (25/09), ‘How Can You Mend A Broken Heart’ akan diproduksi bersama oleh Marshall Frank, Nigel Sinclair produser film ‘End Of Watch’, Jeanne Elfant Festa produser film The ‘Apollo’, serta Mark Monroe sang penulis skenario. Nigel Sinclair mengatakan bahwa film ini menceritakan bagaimana tiga bersaudara Barry Gibb, Maurice Gibb, dan Robin Gibb dengan bakat musik menciptakan sebuah lagu yang menyentuh ketidaksadaran kolektif di lima benua selama lima dekade beturut-turut.

“Seperti banyak orang lainnya, saya menyukai musik Bee Gees sepanjang hidup saya. Tapi menemukan naluri kreatif mereka yang luar biasa dan harta karun musik, humor, dan kesetiaan mereka adalah perjalanan dua tahun yang luar biasa. Kami sangat senang dan bangga bisa bersama HBO, dan merupakan suatu kehormatan untuk mengerjakan proyek ini,” ujar Frank kepada Deadline (24/09)

Jody Gerson, sang eksekutif produser film dokumenter Bee Gees dan saat ini menjabat sebagai CEO Universal Music Publishing Group mengatakan bahwa proyek untuk menceritakan kisah Bee Gees merupakan suatu kehormatan. Pasalnya, karir grup pop yang sangat luar biasa, tidak sebatas grup musik saja tetapi juga sebagai saudara, superstar, dan penulis lagu yang ikonik bisa mempengaruhi musik secara global. (Yulia Kendriya Putrialvita/M-1)