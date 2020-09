Isyana Sarasvati Bantu Anak Tenaga Medis yang Gugur Akibat Korona

PENYANYI Isyana Sarasvati, 27, yang bersuamikan dokter, tahu betul rasanya menjadi petugas medis yang harus berjuang menangani pandemi Covid-19. Mereka tidak hanya berkorban waktu dan tenaga namun juga bertaruh nyawa. Banyak yang kemudian gugur dan meninggalkan keluarga. Dengan alasan itulah Isyana kemudian tergugah ingin menjadi salah satu #pahlawankebaikan di BenihBaik.com untuk anak-anak tenaga medis.

"Tidak bisa dipungkiri situasi sulit ini memberikan dampak terhadap banyak pihak. Tetap semangat melewati cobaan ini, yakin terang akan datang kembali. Mari bergandengan tangan, bahu membahu selagi kita masih memiliki kesempatan," kata Isyana, Selasa (29/9).

Isyana bergabung dengan BenihBaik.com dalam kampanye Lelang Kebaikan dengan cara merelakan sweater limited edition yang merupakan official merchandise 2014. Tahun 2014 menjadi penanda Isyana mulai berkarier di dunia musik Indonesia dan namanya semakin harum dikenal.

Baca juga: Kotak: Setelah 16 Tahun Jadi Lebih Dewasa

Sweater berwarna abu-abu dengan gambar ilustrasi Isyana itu akan dilelang diawali dari Rp500 ribu dan akan ditambahkan dengan kelipatan Rp50 ribu.

"Saya juga mengajak Isyanation agar berkenan mengikuti lelang ini, seberapapun kita akan mendapatkannya, sebesar itu pulalah yang akan kita berikan untuk anak-anak itu. Tidak ada kebaikan yang nilainya sedikit karena saya percaya kebaikan akan selalu menang," kata dia.

Niat baik Isyana ini juga disambut dengan tangan terbuka oleh BenihBaik.com.

"Saya rasakan semakin hari semakin banyak anak-anak muda yang ingin terlibat berbuat kebaikan bagi sesamanya. Isyana salah satunya, selain berprestasi, dia juga jadi role model bagi penggemarnya Isyanation dan bagi sesama. Terima Kasih Isyana," kata Andy F Noya, founder BenihBaik.com.

Isyana merupakan lulusan Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Britania Raya. Isyana yang mengomposisi sendiri semua lagunya juga pernah menjadi penyanyi opera di Singapura.

Ia telah mendapatkan penghargaan sebagai "Best Asian Artist Indonesia 2016, Best Composer of the Year 2017" dari MAMA Awards dan dinobatkan dalam "30 Under 30 Asia 2020" oleh Forbes.

Isyana bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia pada 2014 dan telah merilis 2 single, "Keep Being You" (2014) dan "Tetap Dalam Jiwa" (2015). Ia juga telah merilis 3 album yang banyak mendapat respon positif dan sukses di pasaran. (RO/OL-1)