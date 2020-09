INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (29/9), dibuka menguat 22,79 poin atau 0,46% ke posisi 4.929,33.



Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,1 poin atau 0,81% ke di posisi 756,1.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat 25 poin atau 0,17% menjadi 14.875 per dolar AS dari sebelumnya 14.900 per dolar AS. (Ant/OL-4)