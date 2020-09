Suzuki Kembali Gelar Program Tukar Tambah

MENYIKAPI tingginya antusiasme konsumen terhadap program tukar tambah (trade-in) yang diadakan pada Juni–Agustus lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali menghadirkan kembali program trade-in melalui layanan Auto Value untuk periode Oktober-November 2020.

Head of Business Development SIS Hendro Kaligis menginformasikan bahwa pada periode Oktober-November 2020, Suzuki memberikan extra cashback sampai dengan Rp4 juta kepada calon pembeli XL7, All New Ertiga maupun SX4 S-Cross yang melakukan tukar tambah di Auto Value.

"Extra Cashback ini adalah keuntungan tambahan yang didapat konsumen di luar program penjualan reguler yang berlaku di masing-masing daerah,” jelas Hendro melalui siaran resminya, Senin (28/9).

Layanan Auto Value menerima tukar tambah untuk semua merek mobil penumpang dengan tahun produksi antara 2011–2019. Wilayah cakupannya pun kini diperluas dengan menambahkan beberapa daerah baru sehingga lebih banyak konsumen yang bisa mengikuti program ini.

Saat ini Auto Value mencakup wilayah Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jambi dan Bangka Belitung. Untuk pelat nomor mobil lama yang akan mengikuti program ini terdapat ketentuan tersendiri, dan ketentuan yang diatur masing-masing daerah.

Adapun ketentuan pelat nomor mobil lama adalah sebagai berikut:

- Pelat B untuk wilayah Jabodetabek

- Pelat L atau W atau N atau S untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya

- Pelat E untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya

- Pelat H untuk wilayah Semarang dan sekitarnya

- Pelat BN untuk wilayah Bangka Belitung

- Pelat BH untuk wilayah Jambi

Untuk mengikuti program tukar tambah di Auto Value ini, konsumen dapat menghubungi showroom Suzuki terdekat atau mengakses website Auto Value di www.AutoValue.co.id. Selanjutnya, tim Auto Value akan membuat janji untuk dapat melakukan proses valuasi mobil lama secara langsung dan bisa di mana saja sesuai dengan permintaan pelanggan.

“Kami berusaha membuat prosesnya menjadi semakin mudah dan aman. Tim Auto Value yang melakukan evaluasi kendaraan adalah anggota yang sehat, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah memulai proses. Mengikuti protokol kesehatan dengan ketat demi kenyamanan dan kesehatan bersama adalah prioritas kami,” tutup Hendro. (S-4)