Selamat menjadi Ayah, Joaquin!

Pasangan Joaquin Phoenix dan Rooney Mara dikabarkan belum lama ini baru saja dikaruniai seorang anak. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dinamai Joaquin seperti namanmendiang kakaknya, River.

Kabar itu muncul dari panggung Festival Film Zurich, usai pemutaran film Gunda. Joaquin menjadi produser eksekutif di film tersebut. Sutradara Victor Kossakovsky membeberkan kabar tersebut saat sesi tanya jawab usai pemutaran film.

“Ngomong-ngomong, dia (Joaquin) baru saja punya bayi ... Seorang putra yang tampan bernama River,” kata Kossakovsky, dikutip dari Daily Mail, dalam berita yang dipublikasikan pada Minggu (27/9) malam waktu Inggris, atau Senin (28/9) pagi waktu Indonesia.

Joaquin, 45, dan Rooney, 35, memang belum secara resmi mengumumkan kelahiran anak sulung mereka. Joaquin berasal dari keluarga aktor, termasuk saudara perempuan Rain, 47, Liberty, 44, Summer, 41, dan almarhum sang kakak, River, yang secara tragis meninggal karena overdosis obat pada Oktober 1993, pada usia 23 tahun. Rooney pun berasal dari keluarga selebritas. Saudara perempuannya Kate Mara, 37, membintangi Fantastic Four (2015), House of Cards (2013-2014) dan Pose (2018).

River Phoenix sangat berperan dalam perkembangan keaktoran Joaquin. Dalam suatu wawancara dengan jurnalis CNN Anderson Cooper, peraih piala Oscar 2020 lewat aktingnya sebagai Joker itu membeberkan momen-momen penting dalam hidupnya yang tidak bisa lepas dari River. River sendiri antara lain membintangi Stand By Me (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), dan My Own Private Idaho (1991).

Joaquin memberi tahu Cooper bagaimana River menunjukkan kepadanya film Raging Bull yang membuatnya ingin menjadi seorang aktor. “Saya pikir itu hanya ... membangkitkan sesuatu dalam diri saya. Dan saya tiba-tiba bisa melihatnya melalui matanya,” kata Joaquin.

“Ada bagian dalam Raging Bull di mana De Niro bertemu dengan seorang perempuan di antara pagar rantai. Dan dia, Anda tahu, mengguncang kelingkingnya dan ini seperti detail kecil yang indah. Dan saya pikir dalam beberapa hal itulah yang selalu saya cari.”

“Saya merasa hampir di setiap film yang saya buat, ada kaitannya dengan River dalam beberapa cara. Dan saya pikir kami semua merasakan kehadiran dan bimbingannya dalam hidup dengan berbagai cara,” kata Joaquin. (DailyMail/M-2)