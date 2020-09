Persiapkan Mobil di Musim Hujan

INDONESIA saat ini tengah mengalami masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Auto2000 memberikan beberapa informasi untuk mempersiapkan berkenmdara di musim hujan.

Persiapan Mobil

Periksa karet wiper karena terkait dengan faktor visibilitas. Jika wiper bermasalah, AutoFamily tidak bisa melihat dengan baik sehingga sangat berbahaya. Untuk mobil MPV seperti Avanza dan Sienta jangan lupa mengecek wiper belakang.

Periksa juga air pembersih kaca dan jangan sampai kosong karena akan menyulitkan saat kaca kotor. Perhatikan seluruh lampu, mulai dari lampu utama, sein, fog lamp, hingga lampu belakang. Segera ganti jika ada yang mati.

Saat hujan turun, sistem kelistrikan mobil akan bekerja keras karena seluruh perangkat listrik aktif beroperasi. Jangan tunggu bermasalah, cek kondisi aki mobil apakah masih layak pakai atau tidak.

Potensi kecelakaan sangat besar ketika ban mobil tidak dalam kondisi prima. Perhatikan tingkat keausan tapak ban dengan berpedoman pada Tire Wear Indicator (TWI).

Tingkat keausan ban yang tidak merata menandakan ada masalah di kaki-kaki mobil. Periksa pula tekanan angin ban supaya sesuai dengan standarnya. Bila perlu periksa sistem kemudi dan suspensi agar mobil dapat melaju dengan baik di genangan air.

Kondisi jalan yang licin membuat rem mobil bekerja lebih keras. Pastikan rem berfungsi baik dengan memeriksa kondisi kampas rem dan cairan rem. Pastikan juga AC berfungsi. AC bermasalah membuat kaca depan mobil berembun dan mengganggu visibilitas saat hujan.

Persiapan Diri

Siapkan payung di dalam mobil, bila perlu lebih dari satu. Siapkan sandal plastik untuk dipakai keluar masuk mobil seperti ketika di pom bensin sehingga tidak perlu pakai sepatu pantofel apalagi high heel yang menyulitkan. Siapkan juga kaos ganti untuk jaga-jaga bila kehujanan.

Promo Auto2000 Persiapan Musim Hujan

Untuk mempermudah memeriksa kondisi mobil sebagai persiapan musim hujan, Auto2000 punya program menarik bagi AutoFamily. Caranya dengan membuka Auto2000 Digiroom The First Toyota Showroom in Your Pocket dan lakukan booking servis berkala.

Saat servis berkala, seluruh komponen di atas akan diperiksa dengan seksama oleh teknisi Auto2000. Selain berkunjung ke bengkel, AutoFamily bisa memilih layanan THS – Auto2000 Home Service untuk servis berkala di rumah.

Bagi AutoFamily yang ingin melakukan perbaikan kendaraan jelang musim hujan ada dua pilihan program promo aftersales. Yang pertama adalah Promo PerKASA (Perbaikan Kopling, Aki, dan Shock Absorber) dengan diskon biaya jasa sebesar 30% dan diskon part sebesar 15% untuk perbaikan dan penggantian kopling, aki, dan shock absorber. Masa berlaku promo PerKASA hingga 30 September 2020.

Program kedua adalah Paket Spontan (Siaga Kupon Perawatan) hingga 30 September 2020. Paket Spontan berlaku khusus untuk kendaraan yang sudah tidak memiliki kuota free service atau odometer di atas 50.000 km sehingga tetap dapat memanfaatkan servis berkala dengan biaya ringan. Untuk 20 pembeli pertama Paket Spontan akan memperoleh die cast THS – Auto2000 Home Service secara gratis.

“Urusan Toyota lebih mudah, Auto2000 siap membantu AutoFamily yang ingin memeriksa kondisi mobilnya jelang musim hujan dengan melakukan servis berkala. Tidak hanya itu, Auto2000 juga menyiapkan 2 program promo yakni PERKASA dan SPONTAN. Segera kunjungi website Auto2000.co.id,” jelas Aftersales Division Head Auto2000 Ricky Martawijaya, Minggu (27/9). (S-4)