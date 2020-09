Trump Dilaporkan Tidak Bayar Pajak Penghasilan

PRESIDEN AS Donald Trump dilaporkan hanya membayar 750 dolar AS pajak penghasilan federal pada tahun 2016, tahun dia memenangkan pemilihan pertamanya. Hal itu diungkapkan The New York Times, Minggu (27/9), mengutip data pengembalian pajak yang diperpanjang lebih dari 20 tahun. Selain itu, Trump juga hanya membayar 750 dolar AS pada tahun pertamanya di Gedung Putih. Dan dia tidak membayar pajak penghasilan sama sekali dalam kurun waktu 10 dari 15 tahun sebelumnya, lantaran dia melaporkan kehilangan lebih banyak uang daripada yang dia hasilkan.

The New York Times menyampaikan bahwa data pajak yang telah dilihatnya menunjukan rincian lengkap. Hal itu juga menjadi temuan penting.

"(Data)memberikan peta jalan pengungkapan, dari penghapusan biaya pengacara pembela kriminal dan sebuah rumah besar yang digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga, hingga penghitungan penuh jutaan dolar yang diterima presiden dari kontes Miss Universe 2013 di Moskow," tulis NYT.

"(Catatan itu) mengungkapkan kehampaan, tetapi juga keajaiban di balik citra miliarder buatan sendiri," tambahnya.

Trump menolak laporan itu dan menuduh sebagai berita palsu. Alan Garten, seorang pengacara untuk Trump Organization, mengatakan kepada surat kabar itu bahwa kliennya taat pajak."Selama dekade terakhir, Presiden Trump telah membayar puluhan juta dolar pajak pribadi kepada pemerintah federal, termasuk membayar jutaan dolar dalam bentuk pajak pribadi sejak mengumumkan pencalonannya di 2015," kata Alan.

Diketahui, presiden AS memang tidak diwajibkan oleh hukum untuk merilis rincian keuangan pribadi mereka. Tetapi sejak Richard Nixon, setiap presiden merilisnya secara sukarela untuk meningkatkan kepercayaan piblik.

Namun, Trump telah melanggar tradisi kepresidenan dengan menolak merilisnya kembali. Pengembalian pajaknya, poin pembicaraan utama dalam pemilu 2016, telah hadir secara konstan selama masa kepresidenannya dan menjelang pemilu 3 November, ketika Trump mencari masa saat jabatan kedua.(AFP/OL-3)