Hewan Peliharaan saat Lockdown

SELAMA penguncian wilayah atau lockdown, hewan peliharaan disebut bisa membantu menjaga kesehatan mental seseorang dan mengurangi kesepian. Hasil studi terbaru yang dilakukan University of York dan University of Lincoln yang diterbitkan jurnal Plos One menyatakan kebanyakan orang yang mengambil bagian dalam penelitian itu menganggap hewan peliharaan mereka menjadi sumber dukungan cukup besar selama periode lockdown (23 Maret - 1 Juni 2020).

Dalam penelitian dengan 6.000 subjek asal Inggris, dilaporkan lebih dari 90% responden mengaku hewan peliharaan mereka membantu mereka saat penguncian wilayah dan 96% mengatakan hewan peliharaan mereka membantu mereka tetap bugar dan aktif.

“Namun, temuan itu tidak menjamin adanya saran apa pun bahwa orang harus memiliki hewan peliharaan untuk melindungi kesehatan mental mereka selama pandemi,” kata penulis utama Elena Ratschen dari Departemen Ilmu Kesehatan di University of York. (Science Daily/Nur/X-6)