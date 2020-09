Samuel L.Jackson Bakal Ulangi Peran jadi Nick Fury

Samuel L.Jackson akan mengulangi perannya sebagai bos SHIELD, Nick Fury, dalam serial terbaru Marvel yang saat ini sedang dikembangkan di Disney Plus, Variety melaporkan pada Sabtu (26/9).

Detail plot yang tepat dari serial itu masih dirahasiakan, tetapi berbagai sumber mengatakan, Jackson terikat untuk membintangi dengan Kyle Bradstreet, yang berperan untuk menulis dan menjadi produser eksekutif.

Perwakilan Jackson, Bradstreet, dan Disney tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Jackson terkenal memerankan Fury, kepala dari agen SHIELD, di Marvel Cinematic Universe. Dia telah muncul di beberapa film MCU sejak itu film pertama "Iron Man" (2008), dan terakhir memerankan Fury dalam "Spider-Man: Far from Home" (2019), "Avengers: Endgame" (2019), dan "Captain Marvel" (2019).

Dia juga memainkan karakter tersebut dalam dua episode dari serial "Agents of S.H.I.E.L.D."

Sebagai tambahan, terakhir kali penggemar melihat Fury adalah di adegan pasca-kredit (post credit scene) "Spider-Man: Far From Home," di mana dia berada di atas kapal Skrull di suatu tempat di luar angkasa.

Jackson adalah salah satu aktor paling ikonik di zaman modern. Dia dikenal karena sering berkolaborasi dengan Quentin Tarantino, terutama penampilan nominasi Oscar Jackson di "Pulp Fiction" (1994).

Keduanya kemudian bekerja sama dalam film seperti "Jackie Brown" (1997), "The Hateful Eight" (2015), dan "Django Unchained" (2012). Dia juga bekerja dengan Spike Lee di beberapa film, termasuk "Do the Right Thing" (1989), "School Daze" (1988) "Mo 'Better Blues" (1990) "Jungle Fever" (1991), dan "Chi-Raq" (2015).

Jackson juga dikenal karena perannya dalam film seperti trilogi prekuel "Star Wars", "Snakes on a Plane" (2006), "Unbreakable" (2000), "Glass" (2019), dan "Coach Carter" (2005).

Adapun sejumlah serial Marvel di Disney Plus yang bisa saja dibintangi Jackson. Seperti "WandaVision" yang kabarnya dirilis akhir tahun ini, lalu "The Falcon and Winter Soldier" dan "Loki" yang rencananya rilis pada 2021.

Baru-baru ini juga dilaporkan bahwa Tatiana Maslany terikat untuk membintangi serial "She-Hulk" di platform tersebut. Serial Marvel lainnya yang sedang dikerjakan termasuk "Hawkeye", "Moon Knight", dan "Ms. Marvel". (Ant/0L-12)