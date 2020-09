Sektor Pertanian Mulai Dilirik Generasi Muda

Simak obrolan Media Indonesia bersama Siti Soraya Cassandra, Co-Founder dari Kebun Kumara dan Sandi Octa Susila, petani asal Cianjur yang juga dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial Indonesia oleh Kementerian Pertanian 2019. Seperti yang disampaikan oleh Sandra (@kebunkumara), yang terpenting menjadi apapun kita, termasuk memilih menjadi seorang petani harus memiliki pemahaman yang lebih lestari dan menjunjung nilai-nilai yang holistik. Jangan sampai menjadi petani yang memiliki pola pikir yang serakah yang nantinya justru berdampak buruk bagi pertanian Indonesia. Diharapkan juga dengan munculnya role model petani-petani milenial seperti Sandi (@sandioctas) bisa menjadi penyemangat dan lebih optimistis menatap target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Sudah saatnya estafet petani selanjutnya berada pada pundak generasi muda, kalian yang punya inovasi dan gagasan kreatif sangat dinanti bagi kelangsungan pertanian di Indonesia. Selamat Hari Tani Nasional!

