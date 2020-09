Masyarakat Diminta Kompak dan Bersatu Lawan Pandemi Covid-19

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan banyak negara di dunia bukan saja telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, terutama sektor perekonomian. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena di PHK dan tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa gulung tikar.

Salah satu terkena dampak pandemi covid-19 adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masalahnya adalah pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Baca juga: Lawan Covid-19, Indonesia Butuh energi Positif Semua Warga

Butuh peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mengentaskan wabah tersebut dan membangkitkan lagi perekonomian nasional. Berangkat dari itu Djarum Group bersama Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Sandiaga Uno mendonasikan paket bantuan sembako untuk UMKM melalui OK OCE Peduli dan Entrepreneur Profesional (EP) For Jokowi di sejumlah wilayah di Jakarta pada Jumat (25/9).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi, persatuan dan semangat kepedulian serta kehatian-hatian yang tinggi dalam menjaga kesehatan setiap individu dengan konsisten melakukan protokol covid-19 yang ketat seperti menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan.

“Semangat kepedulian ini menggugah simpati dan empati kita semua untuk bersatu melawan covid-19 dan membantu sesama dalam kondisi yang penuh keprihatinan ini. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Djarum Group dengan membagikan ribuan paket sembako yang disalurkan melalui EP For Jokowi dan OK OCE Peduli untuk disampaikan kepada masyarakat atau pegiat usaha UMKM yang terdampak covid-19, pesan saya kompak dan bersatu lawan wabah serta jaga kondisi kesehatan dan serta terus ikhtiar berusaha dan berdoa, insya Allah langlah kita dimudahkan, UMKM tetap semangat meskipun dalam kondisi sulit ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum EP For Jokowi, Hasni menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan aksi sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19. “Kali ini kami berkolaborasi dengan OK OCE Peduli dalam penyalurannya, sehingga banyak masyarakat dapat mendapatkan bingkisan sembako yang sangat berarti di tengah pandemic ini, semoga langkah Kolaborasi Djarum Group-Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Pimpinan Bang Sandi ini dapat terus dilakukan dengan penyebaran yang lebih luas lagi, semangat gotong royong ini dapat meningkatkan imunitas dan kesadaran kita melawan wabah.”

Adapun Ketua OK OCE Peduli, Andi Maulana mengungkapan rasa terima kasih dan menyambut positif kolaborasi Djarum Group-RIB dengan menggandeng EP For Jokowi dan OK OCE Peduli. “Semoga dengan kegiatan ini banyak warga binaan OK OCE Peduli, yang juga lembaga pengelola ZISWAF, dapat konsisten dan simultan pelaksanaannya, teriring doa dari penerima bantuan ini, semoga upaya kolaborasi ini semakin membuat kita solid dalam membangun Indonesia maju dan lebih baik.”

Dalam kesempatan yang sama, Kasie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Pinang, Jainudin menyatakan terima kasih atas kepedulian kepada masyarakat pelaku UMKM di lingkungan Kelurana Pondok Pinang. “Terimakasih atas bantuan ini RIB an Djarum Group serta OK OCE Peduli dan EP For Jokowi, dan kami terus meminta masyarakat untuk menjaga diri dari covid-19, saya ucapkan terima kasih atas kepatuhan masyarakat terkait PSBB dan dengan kepedulian ini bisa membuat masyarakat Pondok Pinang terbantu dan ini sangat berharga. Tidak melihat nilai, tapi atas kepedulian yang ada, kami apresiasi kegiatan ini.” (RO/A-1)