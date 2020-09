Lakers Unggul 3-1 Atas Nuggets

ANTHONY Davis dan LeBron James mencetak total 60 poin saat Los Angeles Lakers menang 114-108 atas Denver Nuggets di Gim 4 Final Wilayah Barat Playoff NBA, Jumat (25/9) WIB.

James mengakhiri laga dengan torehan 26 poin, sembilan rebound, dan delapan assist sementara Davis membukukan 34 poin saat Lakers meraih keunggulan 3-1 atas Nuggets di format best of seven.

Gim lima akan dimainkan pada Minggu (27/9) WIB dan Lakers berpeluang mengakhiri perlawanan Nuggets di laga itu.

Forward Kanada Jamal Murrat memimpin perolehan angka Nuggets dengan 32 poin dan delapan assist sementara Jerami Grant mengakhiri laga dengan 17 poin,

Pemain Serbia Nikola Jokic gagal bersinar di Gim 4 dan hanya mencetak 16 poin. Dia bahkan gagal melesakkan empat dari empat tembakannya di kuarter keempat.

Meski tertinggal 3-1, Nuggets berpeluang melakukan keajaiban. Pasalnya, di dua seri sebelumnya, mereka sukses bangkit dari ketertinggalan 3-1 dan meraih kemenangan. Hal itu terjadi dalam laga melawan Utah Jazz dan Los Angeles Clippers. (AFP/OL-1)