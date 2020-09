PUBG Mobile Gandeng Blackpink

PUBG Mobile resmi berkolaborasi dengan girlband K-POP papan atas Blackpink dan siap memberikan pengalaman baru bagi penggemar mobile game itu.

"Kami ingin terus membawa keseruan baru yang dapat menghibur para penggemar dan komunitas PUBG Mobile di seluruh dunia. Kami berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan sensasi dan keseruan yang lebih lagi dalam gim PUBG Mobile," kata Manajer Pemasaran PUBG Mobile Jenny dalam keterangan resmi, Kamis (24/9).

Di kolaborasi itu, kata dia, pihaknya mengajak para penggemar PUBG Mobile dan Blink (julukan bagi penggemar Blackpink) untuk masuk ke dalam gim dan merayakan peluncuran album terbaru yang berjudul The Album serta menikmati berbagai fitur kolaborasi eksklusif lainnya.

Jenny menambahkan, mulai saat ini hingga 2 Oktober, pemain PUBG Mobile sudah dapat mendengarkan single terbaru dan terpopuler Blackpink yang berjudul How Do You Like That di lobby PUBG Mobile hingga peluncuran album baru dilaksanakan.

"Untuk menambah kemeriahan perayaan kolaborasi ini, tema dan item bertema khusus Blackpink kami terapkan sehingga pemain dapat merasakan berbagai gaya ikonik Blackpink tersaji di dalam gim seperti pesawat yang bercat merah muda, airdrop eksklusif dengan warna dan ikon dari album terbaru The Album," papar Jenny.

Tidak hanya itu, para anggota Blackpink yaitu Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose, juga telah memiliki akun pribadi di PUBG Mobile sehingga pemain dan Blink dapat melihat dan mengecek langsung nomor ID para anggota Blackpink ini di official social media PUBG Mobile.

Berbagai hadiah menarik juga diberikan PUBG Mobile dengan mengadakan in-game event khusus, mulai 24 September hingga 8 Oktober.

Pemain yang menyelesaikan misi khusus dalam in-game akan mendapatkan sebuah poin dukungan, yang bisa dipakai untuk mendukung Blackpink dalam gim dan berkesempatan memiliki berbagai hadiah seperti permanen kustom Adorable Panda Suit, Killer Cadet Set, atau bahkan album spesial terbaru yang bertanda tangan para member Blackpink.

Caranya adalah hanya dengan membagikan pengalaman ketika bermain PUBG Mobile di periode kolaborasi ekslusif ini dan menyertakan tagar #PUBGMxBLACKPINK. Semoga para penggemar dan komunitas PUBG Mobile dapat merasakan pengalaman baru yang berbeda dari hasil kolaborasi ini," pungkas Jenny. (Ant/OL-1)