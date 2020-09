Sudah 857 Ribu Warga Jakarta Dites PCR

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas tes covid-19 untuk mengidentifi kasi warga yang terpapar covid-19. Hingga Rabu (23/9), tes PCR telah dilakukan terhadap 857.863 orang atau 80.588 orang per sejuta penduduk. Kapasitas tes di Jakarta per minggu lebih dari 6 kali lipat standar WHO. Sebelumnya, WHO menetapkan standar jumlah tes ideal bagi setiap wilayah sebanyak 1 orang per 1.000 populasi setiap minggu.

“Seiring peningkatan kapasitas, tingkat keterpakaian ruang isolasi dan ICU khusus covid dapat dijaga walaupun kasus aktif juga meningkat. Tingkat keterpakaian perlu ditekan ke angka < 60% sesuai rekomendasi WHO,” kata Gubernur Anies Baswedan dalam keterangannya, kemarin.

Hingga 23 September, terang dia, dari jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.812 persentase keterpakaiannya hanya sebesar 81%. Adapun dari jumlah tempat tidur ICU sebanyak 695 diketahui persentase keterpakaiannya sebesar 74%.

Pemprov DKI Jakarta, imbuhnya, tetap bekerja sama dengan rumah sakit pusat, TNI/Polri, BUMN, dan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur sekaligus menekan pertambahan kasus aktif. (Put/J-2)