Mandalika Usung Teknologi Informasi Terbaru

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kawasan Destinasi Wisata Superprioritas, termasuk Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menjadi fokus perhatian pemerintah.

“Sektor yang memiliki kemampuan dan kesempatan luas melakukan lompatan besar setelah pandemi adalah sektor komunikasi dan informatika,” kata Johnny dalam kunjungan kerjanya ke Mandalika, kemarin.

Wilayah Mandalika, sambungnya, akan menjadi showcase Indonesia dalam penyelenggaraan MotoGP 2021. Di wilayah itu, akan hadir sistem informasi dan komunikasi dengan teknologi terbaru.

“Stadion terbaru di Mandalika, teknologi yang terkini yang akan dibangun dan dipasang. Mandalika akan menjadi showcase pintu gerbang, dan etalase Indonesia. Saya meyakini tidak hanya the latest model, tapi this is the newest techno­logy,” ujarnya.

Di samping itu, Menteri Kominfo mengaku telah bicara dengan Telkomsel yang menyatakan komitmen kuat untuk penggelaran TIK dalam mendukung MotoGP dengan baik.

Selain membangun infrastruktur TIK di kawasan pariwisata superprioritas, Kominfo juga fokus membangun infrastruktur di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan 4G. Di wilayah NTB, terdapat 70 desa dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk tahun 2021, Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) akan membangun 30 BTS 4G di NTB yang ditargetkan selesai pada 2021. Sisanya ditargetkan selesai pada akhir 2022.

Di kesempatan itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah mengatakan dengan adanya dukungan pembangunan dari Kementerian Kominfo, NTB pada 2021 mendatang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan event akbar MotoGP yang menjadi etalase Nasional.

“Atas nama Pemerintah NTB, atas nama masyarakat NTB, kami ucapkan selamat datang, mudah-mudah­an meninggalkan kesan yang baik dan membawa banyak perubahan bagi provinsi yang kami cintai ini,” ujar Zul. (Van/YR/E-2)