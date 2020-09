Mercedes-Benz GLB Debut Perdana di Indonesia

SETELAH sukses meluncurkan 10 model di tahun ini, Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) kembali menggoda konsumen tanah air, dengan debut perdana Mercedes-Benz New GLB, secara virtual, Kamis (24/9). Bersamaan GLB, Mercedes-Benz Indonesia juga memperkenalkan New GLA yang mengalami berbagai penyempurnaan.

Dengan kehadiran New GLB, Mercedes-Benz kini memiliki tiga model SUV 7-seater yaitu: GLB, GLE, dan GLS. Mercedes-Benz Indonesia juga menggelar Virtual Expo pada 25-27 September ini, dan New GLB dan New GLA terbaru ini akan menjadi primadonanya.

Di Indonesia model ini hadir dalam varian GLB 200 Progressive Line. Mobil ini merupakan perpaduan SUV serbaguna dengan mobil keluarga yang lapang lengkap dengan kenyamanan hingga kursi di ujung bagian belakang yang biasanya 'dianaktirikan'.

Kondisi sepasang jok di baris ketiga tetap nyaman untuk dihuni dua orang dengan tinggi badan 1,69 meter. Di bagian penyekatnya terdapat dua tempat minuman di antara kursi serta dua kompartemen penyimpanan di bagian kiri dan kanan yang dilengkapi port pengisian USB.

Jok baris ketiga juga dilengkapi fitur keselamatan berupa sandaran kepala yang dapat ditarik, sabuk keselamatan, airbag pada jendela samping, serta fitur ISOFIX dan TOP-Tether (atau pengait di bagian atas) sebagai kursi anak.

Jok belakang juga dapat diturunkan agar sejajar dengan lantai untuk memperpanjang ruang muatan. Sementara jok tengah juga dilengkapi dengan fitur ISOFIX sehingga dapat digunakan untuk memasang total empat kursi anak di bagian belakang.

Di bagian depan terdapat panel instrumen terdiri dari satu bagian, yang memiliki penutup optik di area pengemudi dan penumpang depan. Pengemudi akan melihat kokpit layar lebar, dengan kontrol dan tampilan melalui MBUX (Mercedes-Benz User Xperience).

MBUX dengan layar dan grafik yang canggih ini dapat dioperasikan melalui kontrol suara yang dapat diaktifkan dengan kata kunci 'Hey Mercedes'. Perangkat ini dilengkapi juga dengan Apple CarPlay dan konektivitas Android Auto.

Tampilan eksteriornya mengusung desain berorientasi off-road, seperti overhang pendek di bagian depan dan belakang, bagian depan tegak dengan lampu mencolok. Lampu depan LED High-Performance merupakan perlengkapan standar untuk GLB.

Bodi samping didominasi kesan tegas khas SUV menonjolkan bentuk bahu kendaraan yang berotot dan berkontur menambah karakter off-road pada Mercedes-Benz New GLB 200 Progressive Line.

Seperti 'saudaranya' GLA 200, Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line dipersenjatai mesin 4 silinder 1.332 cc bertenaga maksimal 163 hp dan torsi 250 Nm yang dipadukan dengan transmisi otomatis 7-kecepatan 7G-DCT.

"Jajaran SUV kami adalah kendaraan terlengkap, menarik, dan terbaru di segmen mobil mewah di pasar Indonesia. Oleh karena itu kami yakin dapat memenuhi keinginan pelanggan yang mencari kendaraan keselamatan, kenyamanan, dan kemewahan terbaik di segmen ini,” ujar Deputy Director Sales Operation & Product Management MBDI Kariyanto Hardjosoemarto.

GLB 200 Progressive Line dijual dengn harga (off-the-road) Rp829 juta. (S-4)