KOMITMEN pengembang properti, PT. Hong Kong Kingland untuk mewujudkan konsep hunian "university town" di kawasan Kingland Avenue Apartment di Tangerang Selatan, Banten, semakin ditunjukkan lewat kerja sama dengan Yayasan Sahid Jaya untuk membuka kampus Universitas Sahid di kawasan tersebut.

Kerja sama tersebut ditandai dengan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan President Director PT. Hong Kong Kingland Timothy Chang dan wakil dari Universitas Sahid Kholil, di Marketing Office Kingland Avenue, Tangerang Selatan.

“Selama ini Universitas Sahid telah dikenal sebagai salah satu kampus bagi generasi muda yang dinamis dan kreatif. Di sini, nantinya Universitas Sahid akan membuka jurusan Food Technology, Hotel Management, Communication dengan menargetkan 300 mahasiswa pada angkatan pertama dan menjadi 2.500 mahasiswa pada empat tahun ke depan,” ungkap Timothy Chang dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, kerja sama ini merupakan salah satu langkah konsisten developer dalam memujudkan komitmen konsep pengembangan proyak Kingland Avenue terhadap konsumen.

“Ke depan, kami akan terus menghadirkan berbagai terobosan untuk memperkuat konsep dari University Town dalam kawasan Kingland Avenue,” imbuhnya.

Kingland Avenue Apartment menawarkan dua tower hunian vertikal, yaitu The Fritz dan The Venetian. Tower The Venetian sendiri dibangun dengan konsep smart loft. Ini merupakan konsep pembangunan apartemen pertama di Indonesia. Dibangun setinggi 28 lantai, hunian ini hadir dengan empat pilihan unit berbeda, yang memcakup tipe satu kamar tidur dan tiga kamar tidur.

“Saat ini The Venetian sendiri telah terjual 85% dari jumlah 600 unit yang ditawarkan dengan harga mulai Rp410 jutaan. Sedangkan pembangunannya sendiri akan selesai di akhir tahun depan yang diikuti dengan serah terima unit kepada para konsumen dari The Venetian,” ujar Timothy.

Ia menambahkan, The Fritz yang diprioritaskan bagi kalangan milenial memiliki lima pilihan tipe hunian yaitu superior, deluxe, premium, suite, dan grand suite.

“The Fritz sendiri telah terjual sebanyak 60% dari total unit yang ditawarkan dan pembangunan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022, serta serah terima secara bertahap di awal tahun 2023,” pungkasnya. (RO/OL-7)