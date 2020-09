Ryan Reynolds dan Rob McElhenney akan Jadi Pemilik Klub Inggris

KLUB Liga Nasional Inggris Wrexham boleh jadi tidak memiliki pemain bintang. Namun, dua nama besar di Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney disebut tertarik membeli klub tersebut.

Pengambilalihan klub itu didukung oleh lebih dari 95% anggota Wrexham Supporters Trust, pemilik klub itu sejak 2011.

"Pembicaraan terus berlanjut dan kami dalam posisi untuk menginfirmasi bahwa ada dua orang yang tertarik menanamkan investasi di Wrexham," ungkap klub yang berlaga di Divisi V Inggris dalam sebuah pernyataan resmi, Rabu (23/9).

"Ryan Reynolds adalah aktor, penulis, sutradara, dan pebisnis kenamaan asal Kanada. Dia terkenal lewat film Deadpool."

"Rob McElhenney adalah aktor, sutradara, produser, dan penulis naskah asal Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai pencinta serial It's Always Sunny in Philadelphia."

"Reynolds dan McElhenney akan mengajukan visi mereka untuk Wrexham dan anggota akan mengadakan pemilihan di Sidang Umum Istimewa," imbuh klub itu. (AFP/OL-1)